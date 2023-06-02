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В США 78% населения ждут ускорения инфляции в ближайшие месяцы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В США 78% населения ждут ускорения инфляции в ближайшие месяцы и 68% прогнозируют ухудшение ситуации в экономике, показал опрос исследовательской компании Numerator. Опрос провели 12 мая среди 1025 совершеннолетних граждан США.

В апреле потребительские цены в США выросли на 4,9% в годовом выражении, минимальными темпами за два года. Относительно марта цены повысились на 0,4%.

Американцы планируют справляться с инфляцией, сокращая расходов. Меньше тратить на рестораны, бары и доставку еды в ближайшие месяцы готовы 42% респондентов, 38% опрошенных собираются урезать расходы на электронику и путешествия, 37% - на одежду.

Экономить на алкоголе готовы 23% респондентов, на косметике - 20%. При этом четверть опрошенных (26%) не собираются сокращать затраты.

США Numerator
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