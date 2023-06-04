Минпромторг рассмотрит варианты перезапуска производства на заводе Komatsu в Ярославле

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ, правительство Ярославской области и японский концерн Komatsu прорабатывают возможность перезапуска производства спецтехники на местном предприятии. Ранее администрация региона сообщила о решении ООО "Комацу Мануфэкчуринг Рус" (на 100% принадлежит японскому Komatsu Ltd) полностью остановить выпуск продукции.

"На сегодняшний день, ввиду усилившегося внешнего санкционного давления, было принято решение о приостановке производства. При этом на предприятии остается инженерный и производственный штат сотрудников, ООО "Комацу Мануфэкчуринг Рус" оставляет за собой обязательства по поддержке клиентов, а также продолжает работу по локализации компонентной базы, необходимой для перезапуска производственных процессов", - прокомментировали в пресс-службе федерального министерства.

"Минпромторгом России совместно с правительством Ярославской области и руководством предприятия прорабатываются варианты скорейшего перезапуска производства на площадке, а также оперативного трудоустройства специалистов предприятия", - отметили в ведомстве.

В апреле 2022 года Komatsu на фоне санкционных ограничений заявила о прекращении поставок в РФ и выпуска продукции на местном заводе в Ярославле.

Вместе с тем, как уточнили в Минпромторге, с марта прошлого года предприятие "Комацу Мануфэкчуринг Рус" не находилось в простое. "Продукция продолжала производиться, были лишь скорректированы объемы ее выпуска", - заявили в министерстве.

В конце прошлой недели администрация Ярославской области сообщила, что "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус" приостановит производство и сократит штат сотрудников на 300 человек. "Предприятие выполняет все свои обязательства перед регионом. Санкционные ограничения оказывают влияние на его работу, но компания не сворачивает свою деятельность в Ярославле", - цитировала пресс-служба правительства Ярославской области генерального директора "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус" Хосоя Казуши.

Komatsu поставляла технику в Россию с 1969 года. Собственный завод компании работает в РФ с июня 2010 года. Komatsu инвестировала в завод в Ярославле $150 млн. Предприятие выпускает гидравлические экскаваторы (мощности - до 3 тысяч единиц в год) и карьерные самосвалы (100 единиц в год).