Brent подорожала до $77,09 за баррель на решении ОПЕК+

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в понедельник на результатах заседания ОПЕК+.

К 8:21 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,96 (1,26%), до $77,09 баррель. , что на $0,96 (1,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. 2 июня контракт подорожал на $1,85 (2,5%), до $76,13 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,96 (1,34%), до $72,7 за баррель. За прошлую сессию WTI подорожала на $1,64 (2,3%), до $71,74 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, Brent и WTI завершили прошлую неделю снижением стоимости на 1,1% и 1,3% соответственно. Обе марки показали недельный спад впервые за три недели.

Страны ОПЕК+ на заседании в Вене 4 июня решили снизить уровень квот по добыче нефти на 2024 год еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей в сутки. Страны, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн б/с, продлят сокращения на весь 2024 год.

Саудовская Аравия уже в 2023 году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с и будет думать о возможном продлении такой меры каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке для ее стабилизации.

Итоги заседания ОПЕК + скорее подчеркивают беспокойство Эр-Рияда уровнем коротких позиций на нефтяном рынке, чем говорят об опасениях в отношении перспектив спроса, полагает аналитик Jefferies Джакомо Ромео.

"Открытый финал (возможность продления сокращения добычи - ИФ) наверняка предусмотрен для предотвращения открытия дополнительных коротких позиций", - сказал он приводит MarketWatch.