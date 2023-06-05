ЦБ могут обязать передавать в Счетную палату ограниченную корпоративную информацию

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Депутаты хотят обязать ЦБ передавать Счетной палате (СП) корпоративную информацию, которая раскрывается эмитентами в ограниченном объеме, сейчас полной информацией владеет только регулятор, в то время как СП с 2020 года наделена правом проводить аудит дочерних компаний государственных корпораций и юридических лиц в части использования ими субсидий из федерального бюджета.

Законопроект (№373080-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы – группа депутатов и сенаторов. Поправки вносятся в закон о рынке ценных бумаг, в закон об инсайдерской информации и об акционерных обществах.

Согласно действующему законодательству, эмитент вправе ограничить состав или объем раскрываемой в соответствии с требованиями закона о рынке ценных бумаг и закона об акционерных обществах информации. Условия, при которых эмитент может раскрывать информацию в ограниченном составе, определены постановлением правительства РФ в апреле 2019 г. При этом эмитент обязан направлять ограниченную информацию в ЦБ.

Внесенный законопроект прописывает обязанность эмитентов направлять ограниченную информацию регулятору в электронном виде. Кроме того, вводится положение, по которому ЦБ будет обязан направлять эту информацию в Счетную палату по ее мотивированному запросу в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В пояснительной записке напоминается, что в соответствии с действующим законодательством акционерные общества обязаны раскрывать информацию, связанную с выпуском ценных бумаг, регистрацией проспекта ценных бумаг, сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, информацию о совершенных сделках, в том числе крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

"Вместе с тем, начиная с 2018 г. в законодательство последовательно вводятся изменения, позволяющие отдельным эмитентам не раскрывать или частично не раскрывать в публичной плоскости обязательную для раскрытия в соответствии с корпоративным законодательством информацию. Это связано с введением иностранными государствами мер ограничительного характера", - напоминают авторы законопроекта. При этом в случае неопубликования данной информации, в соответствии с требованиями законодательства эмитенты направляют ее в Банк России.

"Таким образом, Банк России становится единственным держателем полной корпоративной информации в рамках исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением эмитентами требований законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах", - говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем, депутаты напоминают, что с 2020 г. Счетная палата наделена полномочиями по аудиту ряда хозяйственных обществ. "В этой связи важное значение имеет возможность получения Счетной палатой полной информации об объектах контроля на этапах планирования и подготовки контрольных и экспертно-аналитических мероприятий", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как сообщалось, в мае 2019 г. Госдума приняла закон, который наделял СП полномочиями проводить аудит юридических лиц в части использования ими субсидий из бюджета, а также аудит дочерних компаний государственных корпораций.