Дума приняла закон, обязующий ЦБ передавать в Счетную палату корпоративную информацию

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который обязывает Банк России передавать Счетной палате (СП) корпоративную информацию, которая раскрывается эмитентами в ограниченном объеме.

Сейчас полной информацией владеет только регулятор, но СП нуждается в ней, так как с 2020 года наделена правом проводить аудит дочерних компаний государственных корпораций и юридических лиц в части использования ими субсидий из федерального бюджета.

Законопроект № 373080-8 в начале июня внесла в парламент группа депутатов и сенаторов. В нем есть поправки к законам о рынке ценных бумаг, об инсайдерской информации и об акционерных обществах.

По действующему законодательству, эмитент вправе ограничить состав или объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями закона о рынке ценных бумаг и закона об акционерных обществах. При этом он обязан направлять в ЦБ данные, обнародование которых ограничено.

Принятый депутатами закон прописывает обязанность эмитентов направлять такую информацию регулятору в электронном виде. Кроме того, вводится положение, по которому ЦБ будет обязан направлять ее в СП по ее мотивированному запросу также в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В пояснительной записке указано, что действующее законодательство обязывает акционерные общества раскрывать информацию, связанную с выпуском ценных бумаг, регистрацией их проспекта, сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, информацию о совершенных сделках, в том числе крупных и тех, где имеется заинтересованность. "Вместе с тем, начиная с 2018 г. в законодательство последовательно вводятся изменения, позволяющие отдельным эмитентам не раскрывать или частично не раскрывать в публичной плоскости обязательную для раскрытия в соответствии с корпоративным законодательством информацию. Это связано с введением иностранными государствами мер ограничительного характера", - напоминают авторы законопроекта.

Если эта информация не публикуется, то в соответствии с требованиями законодательства эмитенты направляют ее в ЦБ. "Таким образом, Банк России становится единственным держателем полной корпоративной информации в рамках исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением эмитентами требований законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах", - говорится в пояснительной записке.

Законодатели напоминают, что с 2020 года СП наделена полномочиями по аудиту ряда хозяйственных обществ. В мае 2019 года. Госдума приняла закон, который наделял палату полномочиями проводить аудит юридических лиц в части использования ими субсидий из бюджета, а также аудит дочерних компаний государственных корпораций, сообщалось ранее. "В этой связи важное значение имеет возможность получения Счетной палатой полной информации об объектах контроля на этапах планирования и подготовки контрольных и экспертно-аналитических мероприятий", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.