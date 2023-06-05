Рубль вырос к доллару и евро по итогам понедельника на фоне подорожавшей нефти

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Курсы доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти.

Курс доллара США составил 80,95 руб. в 19:00, что на 54,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,8 руб., подешевев на 61,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 57,9 копейки - до 83,58 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 10,4 копейки - до 11,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился в основных валютных парах по итогам торгов понедельника, поддержку котировкам нацвалюты оказал рост цен на нефть. В свою очередь, позитивное влияние на рынок энергоносителей оказали итоги встречи ОПЕК+ на минувших выходных.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года составит 3,66 млн баррелей в сутки от уровня октября 2022 года. Об этом Новак сказал в интервью телеканалу "Россия 24". Также он сообщил, что РФ и Саудовская Аравия не имели разногласий при рассмотрении сделки по регулированию уровней добычи нефти, а Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на весь 2024 год. По его словам, РФ уже достигла целевого уровня в рамках добровольного сокращения добычи нефти.

"По данным Минэнерго РФ, мы вышли ( на сокращение - ИФ) на 500 тыс. баррелей в сутки, которые были заявлены, и дальше будем также продолжать действия тех договоренностей, которые были достигнуты", - сказал Новак.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером, хотя и несколько более умеренными темпами, чем ранее в ходе дневных торгов. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 1,48% - до $77,24 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,34% - до $72,69 за баррель.

Страны ОПЕК+ на заседании в Вене 4 июня приняли решение снизить уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. Государства, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн баррелей в сутки, продлят сокращения на весь 2024 год.

Между тем Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки и будет думать о возможном продлении такой меры каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке для ее стабилизации.

"В воскресенье (4 июня) на министерской встрече ОПЕК+ было объявлено несколько неожиданных для нас и рынка решений, направленных на дальнейшее сокращение предложения нефти. Так, Саудовская Аравия, озвучив принцип соблюдения баланса рынка любой ценой, объявила о дополнительном сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки в июле, а сниженные ранее в 2023 году в добровольном порядке уровни добычи 9 стран-участниц были закреплены в новом уровне производства на 2024 год. Даже предполагая сокращение добычи Саудовской Аравией всего на один месяц, объявленные производственные ориентиры стран означают риск понижения наших прогнозов по мировому производству нефти и повышения оценки ее дефицита в 2023 и 2024 годах. В реальности неопределенность относительно продолжительности сниженного производства Саудовской Аравией может исключить риск снижения цены в следующие 12 месяцев, в случае если мировой спрос во втором полугодии 2023 года окажется хуже ожиданий. Таким образом, объявление решения ОПЕК+ соответствует нашему позитивному прогнозу по ценам на нефть в $100 за баррель в четвертом квартале 2023 года и $120 за баррель во втором квартале 2024 года, а также позитивному взгляду на российский нефтяной сектор", - сказал руководитель отдела аналитики ресурсных секторов компании "Ренессанс Брокер" Борис Синицын.

Минфин РФ с 7 июня по 6 июля планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 74,6 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 10 мая объем ежедневных продаж составляет 2 млрд рублей (в совокупности 40,4 млрд руб.). Таким образом, ежедневный объем продаж в июне вырастет в 1,8 раза.

Рост объема продаж начался после сокращения в мае (в 1,8 раза), в апреле (в 1,5 раза) и в марте (в 1,6 раза). В предыдущий раз сумма увеличивалась в феврале - объем продаж тогда вырос почти втрое по сравнению с январским ежедневным объемом 3,2 млрд руб., до 8,9 млрд руб.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне на сумму 44 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая составило минус 30,6 млрд руб.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила были возобновлены 13 января 2023 года после их приостановки в марте прошлого года. Минфин и ЦБ выпустили в начале года сообщения о том, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". При этом все это время происходила только продажа валюты.

Минфин не исключает пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году. Как в середине апреля сообщал замминистра финансов РФ Владимир Колычев, это не является чем-то нереалистичным и может произойти при устойчивом превышении ценами на экспортируемую российскую нефть отметки $60 за баррель.

"На прошлой неделе после выплаты налогов курс рубля незначительно ослаб к основным валютам: пара "доллар-рубль" торговалась выше 81 руб. за доллар. Министерство финансов неожиданно увеличило лимит продаж валюты на бирже из резервных фондов в мае для компенсации дефицита бюджета, вопреки ожиданиям увеличения поступлений от экспортёров. Краткосрочным фактором для укрепления рубля могут стать продажи валюты различными компаниями под выплату дивидендов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

"В рамках недели мы видим вероятным выход пары "доллар-рубль" ниже отметки 80 руб. - основную поддержку рублю может оказать активизация на рынке "ЛУКОЙЛа" на фоне дивидендных выплат компанией (может быть сформировано порядка $1,3 млрд дополнительного навеса предложения валюты)", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

"В июне колебания пары "доллар-рубль" продолжат диктоваться соотношением геополитических опасений и потоковых факторов, и прежде всего конверсией валюты экспортерами для выплаты налогов и дивидендов. Как следствие, возможности для тактического укрепления рубля с текущих уровней сохраняются - пара "доллар-рубль" находится недалеко от максимумов 2023 года", - отмечают аналитики Росбанка.

"Российская валюта в свете роста нефтяных котировок сегодня укрепилась. По отношению к доллару рубль завершил торги в районе 81 руб. На текущей неделе пройдет заседание ЦБ. Вероятно, Банк России оставит ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%. Во-первых, текущие темпы роста инфляции увеличились, но находятся вблизи таргета регулятора. Во-вторых, денежно-кредитные условия на текущий момент в целом не изменились и остаются нейтральными. Кроме того, зампред Банка России Алексей Заботкин уже намекал, что ставка не изменится. Ранее он отметил, что экономическая ситуация с последнего заседания изменилась слабо. Поэтому решение ЦБ вряд ли значительно повлияет на динамику рубля", - подчеркивает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 июня на 45,38 копейки, до 81,3294 руб., и уменьшил курс евро на 6,92 копейки, до 87,0318 руб..

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 37,34 копейки по отношению к пятнице и составил 81,3143 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 26,83 копейки и составил 81,2755 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 462,271 млн, из которых $558,022 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $904,249 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 3,97 копейки, до 88,49 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, опустился на 18,97 копейки, до 86,9739 руб. Объем торгов евро составил EUR516,298 млн, из которых EUR88,49 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR427,808 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,49% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,66% годовых, на срок 1 месяц - 7,87% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно пятницы - 8,33% и 8,51% годовых соответственно.