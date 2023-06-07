Банк России подготовил законопроект о деятельности ценовых информагентств

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Банк России подготовил законопроект об администраторах финансовых и товарных индикаторов, документ передан на рассмотрение в Минфин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

О возможности разработки закона, которым будет регулироваться деятельность ценовых информационных агентств, в минувшем сентябре сообщала Лариса Селютина, занимавшая тогда пост директора департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России.

Необходимость развития отечественных ценовых центров и информационных агентств возникла после ухода с российского рынка Bloomberg, Argus и Refinitiv, которые поставляли информацию о стоимости товаров и финансовых инструментов, в том числе для использования в регулировании ЦБ.

"Действующее регулирование не содержит требований к деятельности администраторов финансовых индикаторов (АФИ), что создает определенные риски (репутационные, правовые, операционные) как для регулятора, так и для участников финансового рынка", - отметили в пресс-службе Банка России.

Согласно подготовленному законопроекту, под АФИ понимаются юридические лица, осуществляющие деятельность по определению и распространению индикаторов. Документ вводит базовые требования к деятельности АФИ в части порядка раскрытия информации, проведения внутреннего контроля, а также требования к операционной непрерывности расчёта, управлению конфликтом интересов при формировании индикаторов. Полномочия по регулированию и надзору за этим видом деятельности закрепляются за Банком России.

В Минфине подтвердили, что законопроект поступил в ведомство и находится на рассмотрении. Министерство поддерживает создание системы национальных ценовых индикаторов как по биржевой, так и по внебиржевой торговле, отметили в пресс-службе.