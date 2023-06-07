Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 0,4% на старте торгов среды

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду начались ростом цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность. Среди лидеров роста оказались "префы" ПАО "Лензолото", дорожающие на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 2691,69 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1041,27 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,9%.

Курс доллара с момента закрытия торгов вторника остался на уровне 81,4 рубля.

Подорожали акции "РусГидро" (+1,9%), "Магнита" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "АЛРОСА" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), UC Rusal (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (-1,1%), "Норникеля" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%).

6 июня вечером стало известно, что совет директоров ПАО "Лензолото" (+6,6% "префы", до 3075 рублей) рекомендовал акционерам по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере 131 рубль на привилегированную акцию на общую сумму 45,5 млн рублей. Как сообщила компания, дивиденды на обыкновенные акции рекомендовано не выплачивать.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается установить 13 июля. Годовое собрание акционеров назначено на 30 июня. За 9 месяцев 2022 года "Лензолото" выплатило из нераспределенной прибыли прошлых лет 3508 рублей на обыкновенную акцию на общую сумму около 4 млрд рублей.

Президент Владимир Путин поручил правительству "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов ПАО "Россети" ("ФСК-Россети") (-0,5%) по итогам 2022-2026 годов, говорится в перечне соответствующих поручений, опубликованных на сайте Кремля. Такая мера нужна для "обеспечения финансирования инвестиционной программы этого акционерного общества".

Совет директоров ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (-0,3%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год на фоне убытков, сообщается в материалах компании к годовому собранию акционеров.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", выкуп просадки индекса МосБиржи накануне дает инвесторам надежду на продолжение роста рынка в ближайшей перспективе. Важным фактором, влияющим на рынок, остаются геополитические риски, которые не поддаются прогнозированию. Но при их отсутствии российский рынок может спокойно продолжить рост и в среднесрочной перспективе достичь отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Американский рынок останется волатильным в преддверии заседания ФРС и решения регулятора по ключевой ставке, отмечают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи может вырасти и протестировать отметку 2700 пунктов. Из значимых событий интерес представляет заседание СД "КАМАЗа", где будет решаться вопрос по выплате дивидендов. "Допускаем, что здесь инвесторов может ожидать приятный сюрприз. Кроме этого, вчерашняя новость о том, что было предложено закупать для каршеринга только отечественные автомобили, должна дополнительно поддержать котировки", - полагает аналитик.

Акционеры ПАО "Полюс" не смогли принять решения по выплате дивидендов из-за отсутствия кворума на годовом собрании. Сразу после этого СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Бумаги ПАО "Полюс" на этом фоне в ближайшие дни могут подешеветь. Что касается бумаг "ФСК-Россети", то стало известно, что правительство РФ может разрешить компании не выплачивать дивиденды до 2026 года включительно для финансирования инвестиционной программы, отмечает Головинов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынок акций РФ продолжает демонстрировать силу. Тем не менее, он считает, что негативные новости, в том числе и геополитического характера, по-прежнему будут заставлять инвесторов фиксировать спекулятивную прибыль и закрывать маржинальные "лонги".

Акции Сбербанка (241 рублей) накануне дешевели ниже уровня поддержки 240 рублей, но закрепиться под ней не смогли. Если в среду бумага отскочит вверх хотя бы на пару рублей, то техническая картина по ней резко улучшится. Вполне может зародиться новый восходящий тренд с целью роста к следующему сопротивлению 260 рублей. Фундаментально в этом движении акциям банка может помочь отчетность за май, если, конечно, она будет сильной, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций подросли на 0,03-0,4% во главе с Nasdaq в отсутствие статистики и корпоративных отчетов. В ближайшие дни также не будет выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые традиционно прекращают давать комментарии незадолго до предстоящих заседаний.

Всемирный банк 6 июня повысил прогноз роста экономики США на 2023 год до 1,1% с ожидавшихся в январе 0,5%, понизив при этом прогноз увеличения ВВП страны на 2024 год до 0,8% с 1,6%.

ВБ отметил, что мировая экономика остается в сложном положении в связи с последствиями пандемии COVID-19, ситуацией на Украине и ужесточением денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

"Глобальный экономический рост, вероятно, существенно замедлится во втором полугодии текущего года, и его ослабление продолжится в 2024 году, - говорится в докладе ВБ. - Потенциальное разрастание банковского кризиса и ужесточение денежно-кредитной политики могут привести к еще более серьезному замедлению".

ВБ улучшил прогноз роста мировой экономики на текущий год до 2,1% с 1,7%. Прогноз подъема глобального ВВП на 2024 год понижен до 2,4% с 2,7%, говорится в июньском докладе ВБ "Global Economic Prospects".

На рынках Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением Японии и Австралии (японский Nikkei 225 упал на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,01%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне вторника).

ВВП Австралии в I квартале вырос на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема на 0,3%. Оценка роста экономики в IV квартале 2022 года была улучшена до 0,6% с ранее объявленных 0,5%. Таким образом, австралийский ВВП рос шесть кварталов подряд, однако темпы повышения в январе-марте были самыми незначительными за данный период.

Объем экспорта Китая в мае сократился на 7,5% в годовом выражении и составил $283,5 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления. Это первое снижение показателя за последние три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение всего на 0,4%, согласно данным Trading Economics.

Импорт КНР в прошлом месяце снизился на 4,5% - до $217,69 млрд. При этом показатель опустился по итогам третьего месяца подряд. Эксперты ожидали более резкого падения импорта - на 8%.

Объем промпроизводства в ФРГ в апреле вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение на 0,6%.

На нефтяном рынке утром в среду цены остаются под давлением продаж на фоне ожиданий рекордной добычи в США в этом и следующем годах. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,8%, до $75,64 за баррель (-0,6% накануне), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9%, до $71,13 за баррель (-0,6% во вторник).

Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,53 млн б/с до 12,61 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе ведомства. Прогнозный показатель на 720 тыс. б/с превышает результат 2022 года - 11,89 млн б/с. Кроме того, он на 310 тыс. б/с лучше последнего среднегодового рекорда добычи сырой нефти в США, установленного в 2019 году - 12,3 млн б/с. Ведомство также повысило прогноз добычи в 2024 году - на 80 тыс. б/с, до 12,77 млн б/с.

Минэнерго США опубликует позднее в среду еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), нефтяные запасы за неделю, завершившуюся 2 июня, сократились примерно на 1,7 млн баррелей. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение на 1,5 млн баррелей.