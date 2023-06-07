Аналитики предупредили о негативном давлении на банки из-за увеличения выпуска госбумаг США

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минфин США, урегулировав вопрос о лимите госдолга, будет пополнять свой запас денежных средств за счет активного выпуска госбумаг, что окажет негативное давление на банки, полагают аналитики. Об этом пишет Financial Times.

По оценкам экспертов JPMorgan, до конца 2023 года Минфину потребуется привлечь $1,1 трлн за счет эмиссии краткосрочных бумаг, а в течение следующих четырех месяцев нетто-объем размещения составит $850 млрд.

Объем денежных средств у Минфина на прошлой неделе упал до самого низкого уровня с 2017 года. Значительные масштабы эмиссии бондов вызовут рост доходностей гособлигаций, что будет способствовать оттоку средств с банковских депозитов.

"Все знают, что грядет наводнение (рынка новыми бумагами - ИФ), - отмечает аналитик TD Securities Геннадий Голдберг. - Доходность будет расти из-за этого наводнения. Облигации будут дешеветь дальше. И это окажет давление на банки".

Он ожидает самого значительного увеличения выпуска госбумаг в истории за исключением кризисных периодов, таких как финансовый коллапс 2008 года и пандемия COVID-19.

Доходность госбумаг уже начала расти в ожидании увеличения предложения, заявил содиректор по инвестициям PGIM Fixed Income Грегори Питерс.

Это усиливает давление на депозиты, объем которых и так уже сократился в этом году, поскольку повышение процентных ставок и банкротства региональных банков подтолкнули вкладчиков к поиску альтернатив с более высокой доходностью.

Возвращение Минфина к заимствованиям "может усугубить стресс, который уже был в банковской системе", полагает Даг Спратли из T Rowe Price.

"У нас серьезный дефицит бюджета. И еще у нас ужесточение денежно-кредитной политики. Если вдобавок будет поток выпуска госбумаг, у нас, вероятно, будет турбулентность на рынке гособязательств в ближайшие месяцы", - считает главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок.

Держатели банковских депозитов после банкротства банков этой весной уже в значительной степени переключились на фонды денежного рынка, которые вкладывают средства в корпоративные и суверенные долговые обязательства. Объем средств на счетах фондов денежного рынка в мае достиг рекордных $5,4 трлн по сравнению с $4,8 трлн в начале года, согласно данным отраслевой группы Investment Company Institute.