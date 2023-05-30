Байден уверен, что Конгресс примет соглашение по госдолгу к 5 июня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что не сомневается в одобрении Конгрессом до 5 июня соглашения по лимиту государственного долга.

"Я уверен, что мы получим голоса в обеих палатах. Посмотрим", - цитируют Байдена американские СМИ.

По его словам, нет причин, по которым конгрессмены могут не принять соглашение по госдолгу к 5 июня.

Как сообщалось, глава американского Минфина Джанет Йеллен предупредила, что финансовые резервы страны должны закончиться к 5 июня.

Глава Белого дома заявил в понедельник, что достиг договоренности по госдолгу со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Он отметил, что соглашение предотвращает "наихудший из возможных кризисов".

CNN сообщает со ссылкой на источник, что соглашение, достигнутое администрацией президента и республиканцами в палате представителей, повысит потолок госдолга на 2024 и 2025 годы и ограничит расходы, не связанные с обороной, на уровне текущего финансового года.

Нижняя палата Конгресса сможет провести голосование об одобрении соглашения во вторник, 30 мая, поскольку в понедельник в Соединенных Штатах празднуется День поминовения.

В настоящее время лимит американского госдолга составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении велись несколько месяцев.