Рубль начал торги в боковом коридоре к доллару и юаню, ожидая драйверы к движению

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и юань находятся в боковом коридоре на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль "взял паузу" после снижения в предыдущую сессию в ожидании ключевых событий.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,93 руб./$1 (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 47,19 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,4 коп. - до 11,47 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль лег в боковик, так как валютный рынок на старте торгов находился в безыдейном состоянии. Участники рынка торгуют в режиме ожидания заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 9 июня.

Аналитики не ждут сюрпризов от этого заседания: регулятор, по мнению всех экспертов, опрошенных на этой неделе "Интерфаксом", оставит ставку на уровне 7,5% годовых и сохранит жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП).

Инвесторы также в ожидании статистики по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, которая будет опубликована в четверг.

Котировки нефти после всплеска на данных о сокращении запасов в США по итогам минувшей недели перешли к снижению.

В среду в еженедельном докладе Минэнерго США сообщалось, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 452 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста показателя на 1,5 млн баррелей. Поддержку котировкам также временно оказали данные о росте импорта нефти в Китай в мае на 17% в помесячном исчислении и на 12% - в годовом, до 51,44 млн тонн, или около 12,16 млн баррелей в сутки.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,78 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,38 за баррель, что на 0,21% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг торгуются без единой динамики: китайский CSI 300 увеличился на 0,09%, японский Nikkei 225 снизился на 1,08%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,45%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,42%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,14%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 ушел в минус на 0,53%.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию среды в минусе, на настроение рынка негативно повлияло решение ЦБ Канады повысить ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 2001 года 4,75% годовых. ЦБ приостановил цикл ужесточения политики в январе, и эксперты полагали, что он не станет возвращаться к подъему ставки в июне.

Днем ранее ставку неожиданно увеличил ЦБ Австралии. Все это усилило тревожность инвесторов в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. Согласно данным FedWatch от CME Group, шансы на то, что ФРС увеличит базовую ставку на 25 б.п., оцениваются рынком примерно в 30%, пишет Market Watch.