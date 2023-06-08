В России в январе-мае производство водки снизилось на 9,9%, коньяка - на 11,7%

Производство слабоалкогольной продукции выросло на 23%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В России в январе-мае 2023 года выпустили 27,2 млн декалитров (дал) водки, что на 9,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольрегулирование. Производство коньяка снизилось на 11,7%, до 3,1 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью более 9 градусов было выпущено 38,6 млн дал, что на 5,8% меньше, чем год назад.

Снизилось и производство тихих вин. Но темпы падения были значительно ниже - 0,7%, до 11,36 млн дал (11,44 млн дал за 5 месяцев прошлого года).

Выпуск игристых и шампанских вин увеличился на 1,4%, до 3,96 млн дал. Плодовых вин выработано 4,4 млн дал (на 11,7% больше). В секторе ликерных вин, который в последнее время рос высокими темпами, теперь снижение - на 23,2%, до 357,2 тысячи дал.

Производство слабоалкогольной продукции выросло на 23%, до 7,5 млн дал.

Всего в январе-мае было произведено 66,3 млн дал алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 2,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.