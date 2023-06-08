Российский рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций начались снижением цен blue chips на фоне пессимистичных настроений на внешних площадках и сохраняющейся геополитической напряженности, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,4% во главе с бумагами нефтяников, подросли акции финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи снижался на 0,2%, до 2689,93 пункта, индекс РТС снизился на 0,4%, до 1031,83 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар подорожал на 14 копеек до 82,12 рубля.

Подешевели акции "Роснефти" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), Polymetal (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,4%), ВТБ (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги Сбербанка (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет проторговывать отметку 2700 пунктов. "Ожидаем сохранения спроса на акции ИТ-компаний. Также могут попробовать частично восстановить потери предыдущего дня бумаги экспортеров, в частности акции "Татнефти" и "Роснефти", - полагает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова считает, что индекс МосБиржи остается вблизи уровня сопротивления 2700 пунктов и имеет шансы на рост, целью для которого выступает локальный максимум 2750 пунктов. Поддержка сформирована вблизи 2600 пунктов.

В США в среду преобладало снижение индексов акций: вырос Dow Jones (+0,3%), но просели S&P 500 (-0,4%) и Nasdaq (-1,3%) после внезапного повышения ставки Банка Канады на 25 базисных пунктов (б.п.) - до максимальных с 2001 года 4,75% годовых. ЦБ приостановил цикл ужесточения политики в январе, и эксперты полагали, что он не станет возвращаться к подъему ставки в июне, отмечает Trading Economics. Днем ранее ставку неожиданно увеличил ЦБ Австралии.

Все это усилило тревожность инвесторов в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. Согласно данным FedWatch от CME Group, шансы на то, что ФРС увеличит базовую ставку на 25 б.п., оцениваются рынком примерно в 30%, пишет Market Watch.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,85%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Внимание рынка направлено на заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, которые состоятся на следующей неделе.

Резервный банк Индии не стал менять размер ключевой процентной ставки по итогам июньского заседания в четверг, оставив ее на уровне 6,5% годовых. Решение ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков и было вызвано замедлением инфляции в стране.

В четверг власти Японии пересмотрели оценку роста экономики страны в январе-марте в поквартальном выражении, повысив ее до 0,7% с 0,4%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр показателя до 0,5%. Относительно аналогичного периода прошлого года японский ВВП в I квартале вырос на 2,7%, тогда как первоначально сообщалось о росте на 1,6%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг пытаются стабилизироваться после снижения на азиатской сессии из-за сохраняющихся опасений в отношении перспектив спроса. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на 0,04%, до $76,97 за баррель (+0,9% в среду), июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1%, до $72,57 за баррель ( +1,1% накануне).

Минэнерго США сообщило о росте запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, по итогам седьмой недели подряд - на 1,7 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах увеличились на 2,74 млн баррелей.

В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тысячи баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,5 млн баррелей.

Трейдеры обратили внимание на показатель загрузки мощностей нефтеперерабатывающих предприятий США, который вырос на прошлой неделе на 2,7 процентного пункта - до 95,8%, что является максимумом с 2019 года. Эти данные были восприняты как сигнал возможного повышения спроса на бензин и дизельное топливо, учитывая начавшийся автомобильный сезон.