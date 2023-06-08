Число владельцев криптовалюты в Британии удвоилось в 2022 году

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Количество владельцев криптовалют в Великобритании в 2022 году удвоилось, сообщает Управление по финансовому надзору (FCA) страны.

Согласно результатам опроса регулятора, почти каждый десятый британец в прошлом году имел криптовалюту, что более чем в два раза превышает показатель годом ранее. Рост числа владельцев криптовалют происходит вопреки предупреждениям FCA о том, что они должны быть готовы в любую минуту потерять все свои вложения, отмечает Financial Times.

"Люди сами решают, покупать ли им криптовалюту. Наши правила дают людям время и правильные предупреждения о рисках, чтобы сделать осознанный выбор", - сказал глава отдела защиты прав потребителей и конкуренции FCA Шелдон Миллс.

Около 36% из 2 тыс. взрослых британцев, принимавших участие в опросе FCA, заявили, что видели или слышали рекламу криптовалют. При этом четверть из тех людей, кто ранее был равнодушен к криптовалютам, под влиянием рекламных кампаний стали проявлять интерес к ним.

Миллс напомнил, что с 8 октября в стране произойдет ужесточение правил рекламы в сфере криптовалют. В частности, будут запрещены такие акции, как "приведи друга и получи подарок".

Новые правила будут применяться ко всем компаниям, занимающимся продажей криптоактивов для клиентов из Великобритании, независимо от того, находятся ли они в стране или за рубежом. "Криптоиндустрия должна подготовиться к этому значительному изменению", - сказал Миллс.

Юрист Linklaters Гарри Эддис отметил, что правила окажут "существенное влияние" на британский рынок, поскольку людям будет сложнее покупать криптовалюты.

Исследование FCA показало также, что 28% из тех, кто не владеет криптовалютой, с большей вероятностью купили бы ее, если бы данный рынок регулировался по тому же стандарту, что и традиционные финансовые услуги.

Почти четыре пятых обладателей криптовалюты использовали на ее покупку располагаемый доход, 6% занимали для этого деньги, а остальные приобретали на сбережения или прибыль от продажи криптовалюты. Средняя стоимость их инвестиций оценивается в чуть менее 1,6 тыс. фунтов стерлингов, при этом 40% вложили менее 100 фунтов. Наиболее распространенной причиной покупки криптовалюты респонденты называют то, что это похоже на азартную игру (40% опрошенных).