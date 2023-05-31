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В Думе не ожидают создания единой криптобиржи в России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Легализация расчетов в криптовалюте для участников внешней экономической деятельности не предполагает создания одной криптобиржи в России, это будет система расчетов с возможностью участия в ней большого количества игроков, что снизит риск введения санкций.

В РоссииВ Думу внесен проект, позволяющий ЦБ начать эксперимент по расчетам в криптовалюте для участников ВЭДЧитать подробнее

Об этом в пресс-центре "Парламентской газеты" заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы понимаем, что создание какой-то официальной криптобиржи, закрепленной в законе, сразу приведет к тому, что против нее будут введены санкции, и весь плюс, который сбираемся получить от действия такой криптобиржи, исчезнет. Она станет неэффективна с точки зрения обеспечения международного оборота криптовалют, а цель ее создания как раз возможность приобретения на бирже и дальше трата через биржи на покупку тех активов, которые будут поставляться в России. Приняли решение, что надо создать правила игры для тех, кто работает с криптоинструментами, и криптобиржи - это такой инфраструктурный элемент этого рынка, который может быстро создаваться, может быстро исчезать, главное - чтобы он работал по правилам", - сказал депутат.

Он отметил, что возможность расчетов в криптовалюте для участников ВЭД - это экспериментальное право, которое не будет вводиться на постоянной основе. "Посмотрим, как она (система расчетов - ИФ) работает, реализовывается, какие риски для нашей финансовой системы. Если это будет эффективно, то можно сделать постоянно действующей системой", - пояснил он.

Создание российской биржи криптовалют обсуждалось в увязке с легализацией экспортных расчетов в криптовалюте в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). При этом Банк России не раз подчеркивал, что расчеты в криптовалюте внутри страны не должны использоваться.

Механизм использования криптовалюты в международных расчетах разрабатывался по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал в конце 2022 года Минфину, Центробанку, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.

Анатолий Аксаков Банк России Минфин Госдума
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