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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Рынок акций превысил 2700п по индексу МосБиржи во главе с "Яндексом"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и некоторого ослабления геополитической напряженности; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил рубеж 2700 пунктов во главе с акциями "Яндекса" (+5%), подогретыми корпоративными новостями. Во "втором эшелоне" продолжилось ралли "префов" банка "Санкт-Петербург" (+40%) без новостей, выросли бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (+6,3%) на фоне рекомендаций по дивидендам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2709,69 пункта (+0,6%), индекс РТС просел до 1032,85 пункта (-0,3%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 вырос до 82,6 рубля (+0,62 рубля).

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