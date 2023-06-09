Доллар превысил 83 рубля впервые с 7 апреля

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно растут в ходе утренней сессии на Московской бирже в пятницу. Доллар превысил 83 руб. впервые за два месяца, евро торгуется по направлению к 90 руб.

Курс доллара в 9:41 составил 83,025 руб., прибавив 42,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 89,51 руб. - плюс 41,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 42,19 копейки - до 85,94 рубля.

"Накануне пара "доллар-рубль" продолжила серию роста, завершив торги четверга около отметки 82,6 руб. - максимума с апреля 2022 года. Торговая активность долларом с расчетами "завтра" остается пониженной, при этом стоимость доллара продолжает свой постепенный рост. Мы полагаем, что динамика вызвана низкой активностью экспортеров и стабильным спросом на валюту со стороны населения и импортеров, что в целом свойственно началу месяца. Отметим, что технически доллар формирует восходящий тренд. На утро пятницы давление на позиции рубля сохраняется. Мы полагаем, что в случае, если пара "доллар-рубль" протестирует отметку 83 руб., открывается горизонт выхода выше 84 руб. Впрочем, подчеркнем, что фундаментальных параметров для ослабления национальной валюты не наблюдается, ввиду чего рост доллара скорее будет носить плавный характер", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.