Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и на внутренних корпоративных новостях, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, при этом раллируют акции "Сургутнефтегаза" на новостях о "кубышке" компании, также подросли бумаги Сбербанка на неплохом отчете за май.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2717,92 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1033,35 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 82,84 рубля (+0,24 рубля).

"Префы" "Сургутнефтегаза" подскочили на 7,5%, обыкновенные бумаги - на 1,9%.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей против 513,2 млрд рублей в 2021 году (падение в 8,4 раза - прим. ИФ), говорится в материалах компании. Выручка компании выросла на 23,5%, до 2,333 трлн рублей.

Ранее опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидали существенного роста показателей выручки компании, однако расходились в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 млрд до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза", по большей части представленные многомиллиардными суммами на долларовых депозитах в различных банках).

Тем временем, "кубышка" "Сургутнефтегаза" по итогам 2022 года достигла 4,29 трлн рублей, следует из отчетности компании. По итогам 2021 года "кубышка" компании составляла 4,13 трлн рублей.

Также выросли утром расписки TCS Group (+1,1%), OZON (+0,8%), акции "Яндекса" (+0,6%), "РусГидро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Сбербанк в мае получил 118,1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, в январе-мае чистая прибыль достигла 589 млрд руб., сообщил банк.

Подешевели акции Polymetal (-0,7%), АФК "Система" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу продолжит подъем и может приблизиться к годовому максимуму (2748,6 пункта от 30 мая - ИФ).

"Отдаем предпочтение акциям "Сургутнефтегаза", "префы" компании могут вернуться выше 36 руб. Кроме этого рассчитываем увидеть рост бумаг Сбербанка, триггером должна стать публикация финрезультатов за май. Поддержать индекс также могут акции "Газпрома", - считает аналитик.

"Сургутнефтегаз" утром в пятницу опубликовал отчетность по РСБУ. Ключевой момент здесь в том, что "валютная кубышка" компании осталась и даже увеличилась. Именно этот вопрос волновал инвесторов после того, как СД рекомендовал низкие дивиденды по привилегированным акциям", - отмечает Головинов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что фактор пятницы может оказать давление на котировки российских акций на фоне геополитической неопределенности, однако в среднесрочной перспективе индекс МосБиржи, вероятно, продолжит подъем. В случае более серьезного падения нефти на фоне ухудшения долгосрочных перспектив глобального спроса на сырье, более дешевый рубль будет поддерживать акции экспортеров. От заседания ЦБ РФ в пятницу ожидается сохранение ставки на уровне 7,5%, но в случае продолжения ускорения инфляции не исключено ее повышение на следующем заседании. В США рынок находится в нервозном ожидании итогов заседание ФРС 14 июня, отмечают эксперты.

Что касается "Сургутнефтегаза", то главный вывод после публикации финрезультатов по РСБУ за 2022 год состоит в том, что денежная "кубышка" компании не только не уменьшилась, но и значительно выросла, а сюрприз на уровне чистой прибыли связан с нетипично большим неденежным убытком по курсовым разницам, констатируют аналитики "БКС МИ".

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-1% во главе с Nasdaq на данных с рынка труда страны.

S&P 500 увеличился на 20% с минимума, зафиксированного в середине октября прошлого года, что означает окончание "медвежьего" рынка, отмечает MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, сообщило министерство труда. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок всего на 3 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

После выхода статданных доля трейдеров, которые ожидают повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на заседании 14 июня, опустилась до 28% по сравнению с 32% в среду.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне четверга).

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае ускорились до 0,2% в годовом выражении с 0,1% месяцем ранее, говорится в отчете Государственного статистического управления. Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 0,3%, отмечает Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 4,6% в годовом выражении (-3,6% в апреле). Падение стало максимальным с февраля 2016 года, оно наблюдается уже восемь месяцев подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье, отмечает Trading Economics.

Трейдеры ждут от китайских властей новых мер стимулирования экономической активности, в том числе, смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая, что дает поддержку фондовому рынку.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу проседают на фоне опасений дальнейшего повышения процентных ставок.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:05 в пятницу составила $75,59 за баррель (-0,5% и -1,3% накануне), июльская цена WTI – $70,94 за баррель (-0,5% и -1,7% в четверг).

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в мире может негативно отразиться на спросе на нефть, отмечает Trading Economics. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк проведут заседания на следующей неделе.

Трейдеры в целом полагают, что ФРС не будет менять базовую ставку на июньском заседании, а ЕЦБ, скорее всего, снова повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов.