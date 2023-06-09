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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

"Соллерс" планирует в 2024 году начать выпуск электромобилей на базе "Атланта" и "Арго"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ООО "Соллерс Алабуга" (проект "Соллерс" по выпуску LCV в ОЭЗ "Алабуга", Елабуга) намерено организовать серийное производство электрических версий малотоннажных автомобилей "Атлант" и "Арго". Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов.

Запуск производства запланирован на начало 2024 года.

После прекращения выпуска моделей Ford Transit в РФ группа "Соллерс" учредила ООО "Соллерс Алабуга" и, используя мощности бывшего СП с Ford, начала реализацию "замещающего" проекта по выпуску легких коммерческих автомобилей (LCV) под собственным брендом. С ноября 2022 года группа производит в Елабуге полукапотные LCV "Соллерс Атлант" (массой 2,5-4,2 тонны) и бескапотные "Соллерс Арго" (массой 2,5-3,5 тонны) на базе моделей китайского JAC.

Комментируя производственные планы по новому модельному ряду LCV, заместитель гендиректора "Соллерс" Зоя Каика в декабре прошлого года говорила журналистам: "Мы в течение 2-3 лет дойдем до 30 тысяч по двум моделям, на горизонте 2028 года – до 50 тысяч".

В "Соллерс" входят "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадка ЗМЗ (Нижегородская область), завод по производству LCV в Елабуге, готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадка ликвидированного в конце февраля СП с Isuzu в Ульяновской области.

Основным акционером "Соллерса" до лета прошлого года был бизнесмен Вадим Швецов. В минувшем июне он продал контрольный пакет в группе (77,6%) компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.

ООО "Соллерс Алабуга Атлант Арго
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