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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В Евросоюзе в 2022 году число разрешений на жилищное строительство упало на 5%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Количество разрешений на жилищное строительство (в пересчете на полезную площадь) в Евросоюзе в 2022 году сократилось почти на 5% - до 386,7 млн кв. метров, сообщил Eurostat.

Пандемия коронавируса

Повышение было зафиксировано всего в девяти странах, в том числе наиболее сильное на Мальте (+29%), в Испании (+28%), Хорватии (+21%). Самое сильное падение произошло в Люксембурге (-28%).

Общее снижение в прошлом году последовало за скачком на 15% в 2021 году, что было обусловлено периодом восстановления на фоне ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19, отмечается в сообщении.

Если судить по количеству жилых помещений (вне зависимости от их размера), то в прошлом году было выдано на 4% меньше разрешений на строительство (на 79,1 тысячи). В 2021 году данный показатель увеличился на 16%.

В период 2015-2019 годов оба показателя разрешений на строительство увеличивались в среднем почти на 6% в год. Пандемия COVID-19 прервала этот подъем, однако потери 2020 года были компенсированы существенным приростом в 2021 году.

Евросоюз Eurostat Люксембург Испания Мальта
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