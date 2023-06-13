Рубль умеренно снижается относительно доллара и стабилен к юаню

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Доллар США немного растет, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль умеренно снижается с учетом "жесткого" сигнала, данного ЦБ РФ в пятницу относительно возможного подъема ставки в дальнейшем.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 82,9325 руб./$1 (+29,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 29,08 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,9 коп. - до 11,569 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", поведение рубля обусловлено итогами пятничного заседания ЦБ РФ. Регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, однако дал "жесткий" сигнал о ее возможном дальнейшем повышении. Также негативное влияние на нацвалюту оказывает сложная геополитическая обстановка. Не оказывают заметную поддержку даже растущая нефть и позитивная динамика на мировых рынках капитала.

В сообщении регулятора говорится, что ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Аналитики ожидали сохранения ставки на уровне 7,5% и "жесткого" сигнала от ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), ряд экономистов не исключали ужесточение риторики ЦБ.

ЦБ допускает в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает регулятор.

ЦБ в пресс-релизе поясняет, что текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. В то же время экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Все это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,36 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $67,46 за баррель, что на 0,52% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник уверенным ростом. Позитивный импульс, позволивший индексу S&P 500 в конце прошлой недели выйти из зоны "медвежьего" тренда, сохраняется в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) благодаря ожиданиям, что американский ЦБ сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Итоги двухдневного заседания ФРС будут подведены в среду, а во вторник министерство труда США обнародует майские данные о динамике потребительских цен в стране. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривает замедление темпов инфляции в Штатах в мае до 4,1% в годовом выражении с 4,9% в апреле.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник растут. Японский Nikkei 225 поднимается на 1,75 %, китайский CSI 300 - на 0,12%, гонконгский Hang Seng - на 0,38%, южнокорейский Kospi - на 0,56%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,21%.