"Ведомости" сообщили о планах отменить экспортную пошлину на минеральные удобрения

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Власти хотят отменить введенную на этот год экспортную пошлину на минеральные удобрения и собрать запланированную сумму с помощью другого механизма либо принципиально ее скорректировать, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Пошлина должна была принести в бюджет около 120 млрд рублей в 2023 году, прогнозировал Минфин. Она взимается в случае превышения экспортной стоимости удобрений порога в $450 за тонну. Ставка составляет 23,5%, при этом пошлина является универсальной для всех видов минеральных удобрений.

Как объяснил изданию близкий к правительству источник, поступления в бюджет оказались несопоставимыми с теми суммами, которые планировалось собрать. Бенчмарк в $450 за тонну - это стоимость поставки исходя из таможенной декларации. Содержание полезных веществ в тонне удобрений разное, даже в пределах одного вида концентрация варьируется. Для оптимизации фискальной нагрузки компании продают больше удобрений со сравнительно низкой концентрацией: формально цена за тонну оказывается ниже отсечки, но фактически это на грани манипуляции, подчеркнул источник. "В сочетании с трансфертным ценообразованием, поскольку производители реализуют продукцию через дочерних трейдеров, это позволяет компаниям практически не платить пошлину", - сказал собеседник газеты.

Представитель Минфина уточнил, что пошлина принесла в бюджет в 2023 году около 5 млрд рублей: "Это в разы меньше, чем мы планировали". Но пока решений об отмене пошлины не принималось, механизм остается в силе, добавил представитель министерства.

Близкий к правительству источник уточнил, что, вероятнее всего, сборы с производителей в бюджет будут привязаны к каким-либо рентным выплатам. В частности, для "удобренщиков" предусмотрят платежи в виде налогов на добычу полезных ископаемых либо на дополнительный доход, отметил он. Другой источник сказал, что возможна донастройка механизма пошлины - дифференциация бенчмарка в зависимости от подгруппы удобрений, т. е., по сути, от концентрации полезных веществ, либо привязка пошлины не к экспортным, а к мировым ценам.

В начале года гендиректор "Фосагро" Михаил Рыбников просил президента уравнять нагрузку от экспортной пошлины на производителей разных видов удобрений. Он предложил снизить цену отсечения для подешевевших азотных и калийных удобрений, поскольку действующий подход, по его словам, дискриминировал "более технологичных, но менее маржинальных" производителей фосфорных и сложных удобрений.