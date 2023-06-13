Brent подорожала до $73,36 за баррель

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти днем во вторник в преддверии выхода данных об инфляции в США.

К 14:28 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,52 (2,12%), до $73,36 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,27 (1,89%), до $68,39 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости Brent на декабрь до $86 с $95 за баррель ввиду "значительно большего, чем прогнозировалось, предложения со стороны Ирана и России", сообщает MarketWatch.

Кроме того, понижен прогноз цены барреля Brent в целом на 2023 год до $82 с $88 и на 2024 год - до $91 с $99, барреля WTI на декабрь 2023 года - до $81 с $89, на 2023 год - до $77 с $82, на 2024 год - до $86 с $94.

Citigroup подтвердил прогноз стоимости Brent на уровне $83 за баррель в третьем квартале и $79 в четвертом.

Рынок также ожидает данных о майской инфляции в США, которые будут опубликованы во вторник в 15:30 по Москве. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает замедление роста потребительских цен в годовом выражении в прошлом месяце до 4,1% с 4,9% в апреле.

Новая статистика может повлиять на решение Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Пока трейдеры прогнозируют паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник-среду.