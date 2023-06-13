РФ ратифицировала договор о сотрудничестве в поставках газа в КНР по дальневосточному маршруту

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Китая о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по "дальневосточному" маршруту", документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идёт о документе, подписанном в Москве и Пекине 31 января 2023 г. Соглашение определяет основные условия сотрудничества в части поставок природного газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту, включая трансграничный участок газопровода через реку Уссури (Усулицзян) в районе городов Дальнереченск (Россия) и Хулинь (КНР).

Как сообщалось, документом определяется объем таможенных льгот, в частности, документ содержит положение о применении упрощенного порядка пропуска через границы для персонала, транспортных и технических средств, оборудования, а также строительных и расходных материалов, комплектующих и запасных частей, необходимых для проектно-изыскательских работ, строительства и эксплуатации подводного перехода.

Соглашение содержит положение о необходимости соблюдения режима конфиденциальности информации при реализации соглашения.

В документе также определен порядок распределения права собственности на трансграничный участок газопровода, включая участок подводного перехода. Точка разграничения участков подводного перехода будет определена на дату окончания строительства трансграничного участка газопровода и будет неизменной на весь срок действия соглашения, говорилось в пояснительных материалах.

Координировать выполнение соглашения будут министерство энергетики РФ и Государственное энергетическое управление КНР. Со стороны РФ уполномоченной организацией, ответственной за реализацию соглашения, является ПАО "Газпром", с китайской - Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская национальная трубопроводная корпорация.

Федеральный закон принят Государственной Думой 31 мая 2023 года и одобрен Советом Федерации 7 июня 2023 года.