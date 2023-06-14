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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Доллар поднялся выше 85 руб. впервые с 4 апреля 2022 года

Доллар поднялся выше 85 руб. впервые с 4 апреля 2022 года
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в среду утром, курс доллара поднялся выше 85 руб. впервые с начала апреля прошлого года, евро торгуется выше 91 руб. впервые с 25 апреля 2023 года.

Курс доллара США в 9:49 составил 85,025 руб., что на 72,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 91,6975 руб., подорожав на 76,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 74,19 копейки - до 88,03 рубля.

"Отчасти текущее движение на валютном рынке связано с отложенным из-за праздника спросом со стороны импортеров в условиях ограниченности предложения американской валюты со стороны экспортеров, отчасти - повышением активности частных инвесторов, отыгрывавших повышенную волатильность на рынке нефти и технические факторы - доллар в конце прошлой недели преодолел психологически важную зону 82-82,5 рубля, что настраивало на развитие повышательного движения. Курс доллара уже выглядит высоковато, исходя из фундаментальных факторов, и без дополнительных новостных триггеров доллару пойти выше будет сложно. Рассчитываем на позитивные новости с ПМЭФ и ослабление импульса к росту американской валюты, базовой целью которого является, по нашему мнению, район 85 рублей. Актуальным диапазоном на ближайшие дни видим диапазон 82-85 рублей", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

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