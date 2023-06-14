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Airbus спрогнозировал глобальный спрос на самолеты в 40 850 машин в 2023-2042 годах

Airbus спрогнозировал глобальный спрос на самолеты в 40 850 машин в 2023-2042 годах
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Мировым авиакомпаниям потребуется в общей сложности почти 41 тысяча новых пассажирских и грузовых самолетов в следующие 20 лет, прогнозирует европейская аэрокосмическая корпорация Airbus. Об этом она сообщила в обзоре Global Market Forecast 2023.

Лидерами роста спроса, как ожидается, станут азиатские компании, причем, преимущественно китайские и индийские.

Совокупный спрос на самолеты в 2023-2042 годах составит 40,85 тысячи единиц, в том числе, на узкофюзеляжные лайнеры - 32 630, на широкофюзеляжные - 8220, прогнозирует Airbus.

Ожидается, что в следующие 20 лет мировые авиакомпании заменят порядка 17,17 тысячи старых самолетов новыми, более энергоэффективными лайнерами. В дальнейшем спрос на самолеты будет все больше определяться необходимостью замены старого поколения, учитывая, что авиационный сектор ставит перед собой цели в сфере устойчивого развития, говорится в обзоре.

Спрос на грузовые самолеты в 2023-2042 годах, как ожидается, достигнет 2510 единиц.

По прогнозу Airbus, к 2042 году глобальный парк самолетов составит 46 560, в том числе, 3,23 тысячи грузовых судов.

Средние темпы роста пассажирских перевозок в мире 2019-2042 годах составят 3,6%, грузовых - 3,2%, ожидают в Airbus.

В прошлом году аэрокосмическая корпорация прогнозировала совокупный спрос на самолеты в следующие 20 лет на уровне 39 490 штук.

Airbus Индия Китай
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