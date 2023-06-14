Китайское рейтинговое агентство сможет присвоить России кредитный рейтинг

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Китайское рейтинговое агентство сможет присвоить России кредитный рейтинг после уточнения новой методологии и новых критериев оценки российского суверенного рейтинга.

Об этом журналистам сообщил председатель правления, генеральный директор China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Co., Ltd. Янь Янь. Он сказал это на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве в сфере устойчивого развития между рейтинговыми агентствами России и Китая.

"Нам необходимо уточнить некоторые вопросы, связанные с новой методологией, с новыми критериями оценки российского суверенного рейтинга. В силу того, что сейчас происходит отказ от доллара, будут использоваться новые данные для расчётов", - отметил Янь Янь.

"Как только мы уточним эти данные, мы сможем присвоить России кредитный рейтинг. Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее и будем вести работу в этом направлении", - добавил он.

По его словам, этот вопрос "важен в том числе и тем, что ряд китайских компаний хотели бы получить информацию о России, и наличие национального рейтинга тоже очень важно в этом аспекте".

Генеральный директор-председатель правления АО "Эксперт РА" Марина Чекурова также прокомментировала перспективы сотрудничества с коллегами из китайского рейтингового агентства. "Сейчас хорошее время, чтобы выйти на новый уровень сотрудничества, развивая как взаимодействие по кредитным рейтингам, так и по "зеленым" рейтингам, потому что мы видим очень большую перспективу именно в "зеленом" финансировании в России. У нас, конечно, не такие большие объемы, как в Китае, но, несмотря на все прошедшие события, "зеленое" движение, "зеленое" инвестирование становится все более и более актуальным", - отметила она.

По словам Янь Янь, объем рынка "зеленых" облигаций в Китае составляет $85 млрд.

"Мы будем очень рады оказывать всяческое содействие нашим китайским коллегам по их взаимодействию с российскими эмитентами, с регулятором, естественно, с нашим министерством финансов, которое тоже заинтересовано в дальнейшем развитии рынка публичного долга не только в России. Мы видим свою роль именно в том, что мы становимся таким мостиком, который позволит нашим компаниям приблизиться к китайскому рынку и, естественно, получать там возможности в заимствовании", - добавила Чекурова.

В марте 2022 года три крупных международных рейтинговых агентства - Fitch Ratings, S&P Global Ratings и Moody's Investors Service отозвали рейтинги всех российских организаций и их подразделений в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом в отношении России.

В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать Россию и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам. По данным S&P GR, срок вступления в действие этих мер был установлен на 15 апреля 2022 года.