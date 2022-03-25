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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Moody's отзовет рейтинги российских эмитентов

Moody’s отзовет рейтинги российских эмитентов
Фото: Ramin Talaie/Corbis via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений, говорится в сообщении Moody's Corp.

ЭкономикаMoody's снизило рейтинги почти сотни ведущих российских компанийЧитать подробнее

В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в России.

Два других крупных международных рейтинговых агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings также на этой неделе объявили о планах по отзыву всех рейтингов в РФ в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом в отношении РФ.

В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам. По данным S&P GR, срок вступления в действие этих мер был установлен на 15 апреля.

Moody's Россия
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