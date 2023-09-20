ФРС повысила прогнозы по росту ВВП США и по инфляции в стране

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 2,1% с ожидавшихся в июне 1%, на 2024 год - до 1,5% с 1,1%.

Ожидания Федрезерва в отношении инфляции на 2023 год пересмотрены до 3,3% с 3,2%, на следующий - оставлены на уровне 2,5%.

Прогноз безработицы в США на этот год понижен до 3,8% с 4,1%, на 2024 год - до 4,1% с 4,5%.

Федрезерв 20 сентября сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5,25-5,5% годовых.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 5,1% к концу 2024 года. В июне ожидалось 5,6% и 4,6% соответственно.

По медианному прогнозу на 2025 год, ставка составит 3,9% (в июне ожидалось 3,4%).

Опубликованный по итогам сентябрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что все 19 руководителей американского ЦБ ожидают сохранения ставки не ниже текущего диапазона до конца 2023 года. Причем 12 из них полагают, что ставка завершит этот год не ниже уровня в 5,5-5,75% годовых.

В 2025 году, согласно новому прогнозу ФРС, ВВП США увеличится на 1,8% (совпадает с июньским прогнозом), инфляция составит 2,2% (2,1% в июне), безработица - 4,1% (4,5%).