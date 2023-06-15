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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Более 90% американцев сокращают расходы на фоне инфляции

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство американцев сокращает расходы, выяснили в ходе опроса CNBC и Morning Consult.

По данным исследования, 92% американцев снижают расходы. При этом столько же респондентов со средним уровнем дохода ($50-100 тыс. в год) "несколько" или "очень" обеспокоены инфляцией.

Среди американцев с низким и высоким уровнем дохода доля обеспокоенных повышением цен составляет 88%. Годом ранее инфляция волновала 92% зарабатывающих от $100 тыс. в год.

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За последние шесть месяцев рост цен заставил около 80% потребителей сократить расходы на товары и услуги не первой необходимости, включая развлечения, домашний декор и бытовую технику, однако активнее всего американцы снижают затраты на одежду.

Между тем две трети респондентов стали меньше тратить на товары и услуги первой необходимости, такие как продукты питания, ЖКУ и топливо. Более половины переключились на более дешевое продовольствие, в частности продукцию собственных торговых марок ритейлеров, или просто уменьшили объем покупок.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 4% относительно того же месяца прошлого года и на 0,1% относительно апреля текущего, сообщило на этой неделе министерство труда страны.

США
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