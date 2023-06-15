Dow Jones в среду снизился, S&P 500 и Nasdaq достигли максимумов с апреля 2022 года

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы закончили волатильные торги в среду разнонаправленными изменениями на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), при этом S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до максимумов с апреля 2022 года, сообщает MarketWatch.

Руководство американского ЦБ приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом практически все члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава ЦБ.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 71% вероятность ее подъема по итогам заседания в июле, согласно данным CME FedWatch.

Медианные прогнозы руководителей ФРС, которые были опубликованы в среду, предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.

Котировки акций Nvidia Corp. выросли на 4,8%. Таким образом, они продолжили рост после того, как по итогам предыдущих торгов капитализация производителя чипов превысила $1 трлн. В результате Nvidia стала седьмой американской компанией, которой удалось превзойти эту отметку.

Стоимость бумаг Advanced Micro Devices поднялась на 2,3% после того, как чипмейкер официально представил ряд новых продуктов, которые должны составить конкуренцию решениям Nvidia и Intel.

Акции Delta Air Lines подорожали на 1,5%, причем рост цен продолжался уже четырнадцатую сессию подряд, что является рекордом. Бумаги других авиакомпаний также повысились, в том числе American Airlines Group - на 1,7%, United Airlines Holdings - на 0,3%, Southwest Airlines Co. - на 3,5%.

Между тем котировки акций производителя электромобилей Tesla снизились на 0,7%. До этого их подъем продолжался тринадцать сессий, что стало рекордным по длительности периодом беспрерывного роста. Компания сообщила об очередном повышении стартовой цены для кроссовера Model Y в США на $250 - до $47,74 тыс. Tesla увеличивает стоимость этих автомобилей в третий раз с начала мая.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 232,79 пункта (на 0,68%) и составил 33979,33 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции UnitedHealth Group, подешевевшие на 6,4% после того, как аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рост расходов страховщика. Кроме того, стоимость бумаг Boeing Co., Walt Disney Co. и Travelers Cos. опустилась примерно на 1,5%.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день увеличилось на 3,58 пункта (на 0,08%) - до 4372,59 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов прибавил 53,16 пункта (0,39%) и завершил сессию на отметке 13626,48 пункта.