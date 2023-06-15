Рынок акций открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3%, просели бумаги Мосбиржи и ТГК-14

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок после решения и прогнозов Федрезерва по монетарной политике, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,3% во главе с расписками Ozon, просели бумаги Мосбиржи и "ТГК-14" после отсечки дивидендов за 2022 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2774,51 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1035,85 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Доллар поднялся до 84,39 рубля (+0,22 рубля).

Подорожали расписки OZON (+2%), TCS Group (+1,4%), акции АФК "Система" (+1,5%), "ММК" (+1%), "НЛМК" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).

Подешевели акции "ТГК-14" (-6,4%, до 0,00991 рубля; дивиденды за 2022 год - 0,0004945 рубля на акцию), "Московской биржи" (-2,8%, до 124,28 рубля; дивиденды за 2022 год - 4,84 рубля на акцию), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Яндекса" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный позитивный тренд по индексу МосБиржи остается в силе с ближайшим диапазоном 2810-2840 пунктов. Напугать локальных покупателей может лишь ухудшение геополитической ситуации. На американском рынке инвесторы будут "переваривать" результаты заседания ФРС, и на среднесрочную перспективу картина складывается неоднозначная, поскольку был упразднен сценарий снижения ключевой ставки этой осенью.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, поводов для сильных движений индекса МосБиржи в четверг нет.

Федрезерв США никаких сюрпризов не преподнес: ставка ожидаемо не была изменена, при этом глава регулятора Пауэлл считает, что дальнейшее повышение ставки в этом году будет уместным, и с ним согласны большинство членов ФРС.

Мировые рынки на решение регулятора никак не отреагировали, даже волатильность торгов в моменты публикации пресс-релиза и последующего выступления Пауэлла была относительно небольшой. В четверг нефть пытается подрасти после отката накануне на статистике по запасам из США. Сильный рост запасов нефти в США выглядит странно и тревожно, учитывая, что сезон отпусков в Штатах уже стартовал, а он всегда связан с увеличением потребления моторного топлива, отмечает эксперт.

Индекс МосБиржи постепенно продвигается к сопротивлению 2800 пунктов, однако для его пробоя рынку нужны довольно сильные драйверы, которых пока не наблюдается, считает Антонов.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг слабо позитивный: нефть пытается дорожать, реагируя на стимулирующие действия НБК, акции в Шанхае и Гонконге выросли в надежде на стимулы. ФРС взяла паузу, но пока не отказывается от дальнейшего повышения ставки. Проекция ставки на 2023 год была повышена до 5,6% с 5,1% в марте. Статистика по Китаю оказалась хуже ожиданий, но негативный эффект был смягчен снижением ставки НБК для финансовых институтов.

В мире

В США в среду индексы акций завершили торги смешанной динамикой: просел Dow Jones (-0,7%), но выросли и достигли максимума с апреля 2022 года индикаторы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,4%) на фоне решений и прогнозов Федрзерва по монетарной политике.

Руководство американского ЦБ приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом практически все члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава ЦБ.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 71% вероятность ее подъема по итогам заседания в июле, согласно данным CME FedWatch.

Медианные прогнозы руководителей ФРС, которые были опубликованы в среду, предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,05%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,8%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в четверг влил в финансовую систему 237 млрд юаней ($33,08 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была понижена до 2,65% с 2,75%, говорится в сообщении НБК. Ставка уменьшена впервые с августа прошлого года.

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 200 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 37 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО по ставке 1,9% годовых. Ставка по этим операциям была понижена 13 июня, до этого она находилась на уровне 2% с августа 2022 года.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,65% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято 20 июня, и эксперты ждут ее снижения, отмечает Market Watch.

Промпроизводство в Китае в мае увеличилось на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы роста замедлились по сравнению с 5,6% в апреле. Розничные продажи в КНР прошлом месяце повысились на 12,7% после скачка на 18,4% в апреле.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 3,6%, розничных продаж - на 13,6%, сообщает Trading Economics.

Безработица в Китае в прошлом месяце осталась на уровне 5,2%. Инвестиции в основные активы в КНР в январе-мае увеличились на 4% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 4,4%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг пытаются скорректироваться вверх после снижения на статистике о запасах сырья в США и сигналах, что ФРС еще не завершила цикл ужесточения монетарной политики.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $73,37 за баррель (+0,3% и -1,5% в среду), июльская цена WTI - $68,42 за баррель (+0,2% и -1,7% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,54 млн. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, на прошлой неделе увеличились на 1,5 млн баррелей, до максимума за два года.