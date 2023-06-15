ФТС отметила рост перевалки контейнеров на Дальнем Востоке до рекордного уровня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба отмечает резкий рост перевалки контейнеров через дальневосточные порты, несмотря на высокую сравнительную базу прошлого года, сообщил на ПМЭФ врио руководителя службы Руслан Давыдов.

"Если говорить о развороте через запад на восток, то очень интересные цифры для себя обнаружил: по состоянию на вчерашний день прирост контейнерных перевозок через порты Дальнего Востока в этом году к прошлому году составил 34%, а в прошлом году тоже был большой рост, и те же 34%, только минусом, на северо-западе. Переток, разворот, как угодно назовите. 529 тысяч контейнеров обработано на Дальнем Востоке за 5,5 месяцев в этом году", - сказал он.

Давыдов подчеркнул, что сложившееся количество обработанных контейнеров - рекордное для дальневосточных портов.

"Наша задача - работать слаженно в межведомственном и, как это модно теперь говорить, бесшовном ключе", - сказал он.