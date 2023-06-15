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Газпром построит в Петербурге комплекс СПГ за 2,5 млрд рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ООО "Газпром СПГ технологии" построит в Петербурге комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ), сообщил в Telegram вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

"Производство необходимо для бесперебойного обеспечения пассажирских перевозок в рамках реализации новой модели транспортного обслуживания - для заправки городского пассажирского транспорта, использующего СПГ в качестве моторного топлива", - говорится в сообщении.

Планируется, что мощность комплекса СПГ составит 3 тонны топлива в час. Срок реализации проекта - 2023-2026 годы. Общий планируемый объем инвестиций - более 2,5 млрд рублей, отмечает Линченко.

ООО "Газпром СПГ технологии" - единый оператор "Газпрома" в сфере проектов малотоннажного производства и использования СПГ. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 50% компании принадлежит АО "Газхолодтехнология" (ГХТ), еще 50% - ООО "Газпром ГНП Холдинг".

Газпром Петербург Николай Линченко
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