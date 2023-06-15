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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Цены на нефть ускорили рост на фоне ослабления доллара

Цены на нефть ускорили рост на фоне ослабления доллара
Фото: Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти вечером в четверг на фоне ослабления доллара США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 по московскому времени в четверг составляет $74,97 за баррель, что на $1,77 (2,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,73 (2,53%), до $70 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, понижается в ходе торгов на 0,5%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Brent WTI США
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