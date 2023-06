S&P 500 и Nasdaq выросли шестые торги подряд и достигли максимумов за 14 месяцев

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций США завершил торги в четверг уверенным подъемом, несмотря на "ястребиные" заявления Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам шестой сессии подряд и достигли максимумов за 14 месяцев. Dow Jones завершил день на самой высокой отметке с начала текущего года, отмечает MarketWatch.

Руководство американского ЦБ в среду приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

ЕЦБ, как и ожидалось, повысил по итогам заседания в четверг все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов - до максимальных уровней за 22 года. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать. По ее словам, центробанк "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные новости и большое количество свежей статистики, которая дала неоднозначные указания на состояние экономики страны.

Розничные продажи в США в мае выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Эксперты ожидали их снижения в среднем на 0,1%, по данным Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в этом месяце поднялся до плюс 6,6 пункта с минус 31,8 пункта в мае. Консенсус-прогноз предполагал подъем всего до минус 15,1 пункта.

В то же время объем промышленного производства в США в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали увеличение на 0,1%.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в июне уменьшился до минус 13,7 пункта по сравнению с минус 10,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали более сильного падения индикатора, до минус 14 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе не изменилось и составило 262 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда. Это максимальный уровень с октября 2021 года. Средний прогноз аналитиков предполагал сокращение до 245-249 тыс.

Цены на импортируемые в США товары и услуги в мае упали на 5,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, по данным Минтруда. Это максимальное сокращение с мая 2020 года, при этом эксперты предполагали снижение на 5,3%. Относительно апреля цены опустились на 0,6% при ожидавшемся снижении на 0,5%.

Котировки акций Microsoft Corp. выросли за день на 3,2% и достигли рекордных $348,1. Аналитики Mizuho подняли прогнозный уровень для них до $360 с $340, JPMorgan - до $350 с $315.

Цена акций Lennar Corp. увеличилась на 4,4%. Одна из крупнейших строительных компаний США во втором финансовом квартале (март-май) снизила чистую прибыль на 34% и выручку - на 4%. Однако компания улучшила прогноз относительно объемов строительства домов на весь фингод, что вызвало позитивную реакцию инвесторов.

Котировки бумаг Target Corp. повысились на 3,5%. Компания, владеющая одной из крупнейших в США сетью дисконтных магазинов, увеличила размер квартальных дивидендов на 1,9% - до $1,1 на акцию.

Помимо этого подорожали акции Apple Inc. - на 1,1%, Chevron Corp. - на 0,8%, Boeing Co. и Salesforce Inc. - на 1,2%, International Business Machines - на 0,9%, Intel Corp. - на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 428,73 пункта (на 1,26%) и составил 34408,06 пункта. Лидерами подъема котировок среди компонентов индекса помимо Microsoft стали акции Amgen, подорожавшие на 2,8%, а также Verizon Communications - на 2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 53,25 пункта (на 1,22%) - до 4425,84 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов прибавил 156,34 пункта (1,15%) и завершил сессию на отметке 13782,82 пункта.