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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

"Коммерсант" сообщил о согласовании правительством отмены запрета на экспорт бензина

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство принципиально согласовало временное снятие ограничений на экспорт бензина, которые действуют уже два с половиной месяца. Соответствующее постановление должно быть формализовано на этой неделе и вступит в силу с момента опубликования. Документ даст возможность вывоза бензина из РФ до конца июня, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, промедление с отменой запрета связано с процедурой утверждения нового состава правительства. В понедельник куратор ТЭКа Александр Новак был утвержден Госдумой в должности вице-премьера, а во вторник депутаты согласовали кандидатуру Сергея Цивилева на пост главы Минэнерго.

Как сообщалось, запрет на экспорт бензина из РФ введен с 1 марта до августа. Ограничения не касаются поставок по межправительственным соглашениям и в страны ЕАЭС.

Между тем, с середины апреля биржевые цены на нефтепродукты начали падать, что связано с насыщением топливного рынка, а также намерением ряда крупных нефтекомпаний увеличивать нефтепереработку. Решение о временной отмене экспортных ограничений должно позволить топливному рынку избежать затоваривания, отмечали участники топливного рынка.

На фоне сообщений о возможной скорой отмене экспортных ограничений биржевые цены несколько дней идут вверх.

Минэнерго Правительство РФ
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