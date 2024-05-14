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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Суд закроет рассмотрение иска Генпрокуратуры к связанным с Global Spirits активам

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Курска на закрытом судебном заседании рассмотрит административное дело по иску Генпрокуратуры в отношении активов, связанных с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits.

Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, Генпрокуратура в интересах государства, а также в защиту прав неопределенного круга лиц обратилась в Ленинский суд с иском "о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении в доход государства имущества, принадлежащего членам экстремистского объединения".

"Ответчиками по делу являются ООО "Русский Север", ООО "Стандарт качества", ООО "Родник и К", компания "Брэнд груп корпорейшен лимитед", а также четыре физических лица. Заинтересованные лица - АО "Феодосийский завод коньяков и вин", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень". В рамках дела удовлетворено требование административного истца о наложении обеспечительных мер по административному иску", - говорится в сообщении.

Как сообщали "Ведомости" в декабре 2023 года, активы Global Spirits, в числе которых дистрибутор "Стандарт качества" (прежнее название - ТД "Мегаполис"), группа "Традиции успеха", которой принадлежат заводы "Русский Север" и "Родник и К", Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и другие, могут перейти в управление Росимущества.

По словам одного из собеседников газеты, эта мера необходима в связи с тем, что владелец холдинга Евгений Черняк подозревается в финансировании вооруженных сил Украины, в июле 2023 года его объявили в розыск.

Global Spirits - крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг, говорится на его сайте. Продукция группы экспортируется более чем в 87 стран мира.

После начала военной операции на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке. Затем у заводов "Русский Север" и "Родник и К", а также связанного с ними дистрибутора "Стандарт качества" сменился владелец, им стал Александр Беспалов. До этого предприятия принадлежали Черняку, писал "Коммерсантъ". По данным издания, смена владельцев потребовалась для "видимого отчуждения" активов в России.

Генпрокуратура Ленинский суд Курск ТД "Мегаполис" Global Spirits Евгений Черняк
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