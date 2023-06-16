Китайская NIO выпустила первый в мире "умный" электроуниверсал премиум-класса

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO официально выпустил свой первый "умный" электрический универсал ET5 Touring, говорится в пресс-релизе компании.

Цена модели будет варьироваться от 228 тыс. юаней ($32,018 тыс.) до 356 тыс. юаней ($50 тыс.) в зависимости от емкости аккумулятора.

Начало поставок ET5 Touring китайским покупателям запланировано на 16 июня, европейским - на четвертый квартал. NIO называет автомобиль первым в мире "умным" электрическим универсалом премиум-класса.

ET5 Touring разгоняется с 0 до 100 км/ч за четыре секунды и оснащена усовершенствованной информационно-развлекательной системой N-Box, которая может быть доукомплектована очками дополненной реальности NIO Air. Компания обещает для пользователей этих устройств такие же ощущения, как от просмотра фильмов на 201-дюймовом экране с расстояния шести метров.

ADR NIO растут в цене на 0,5% на премаркете в пятницу. За последний год капитализация компании упала почти на 49%, до $15,22 млрд.