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Минфин изучает возможность снижения дисконта цены Urals к Brent в налогообложении нефтяников

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ изучает возможность снижения дисконта цены на нефть сорта Urals к Brent в налогообложении нефтяных компаний.

"У нас дисконт – $25. Мы видим, что у нас есть возможность дальше посмотреть еще раз, $25 все-таки большой дисконт. Мы считаем, что может быть поменьше", - сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Продолжим этим шагом двигаться", - добавил он.

Ранее Силуанов говорил, что правительство обсуждает совершенствование методики расчета налогов для нефтяников, с целью установить в них "справедливую" цену нефти, с которой взимаются налоги.

С апреля НДПИ платится исходя из фактической цены Urals (рассчитывается агентством Argus), но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: с апреля он составлял $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля и далее - $25 за баррель. Теперь обсуждается вариант уплаты налога по цене, наибольшей из трех величин: фактической цены Urals (по расчету Argus), дисконтированной цены Brent (при этом, один из обсуждаемых вариантов - снизить дисконт с сентября до $20 за баррель) либо цены, которая будет установлена по методике ФАС, согласованной с Минфином. Данная методика предполагает расчет средней цены нефти в российских портах - Балтики, Новороссийска и Козьмино, а также цены поставок по нефтепроводу "Дружба".

Минфин Urals Brent нефть
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