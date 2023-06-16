ФРС и SEC изучат действия Goldman Sachs в последние дни Silicon Valley Bank

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (и Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяют действия Goldman Sachs Group Inc., который купил портфель ценных бумаг Silicon Valley Bank объемом $21 млрд незадолго до краха SVB, пишет The Wall Street Journal.

SVB нанял Goldman для помощи в организации привлечения капитала в марте этого года. При этом трейдинговое подразделение Goldman приобрело портфель бондов SVB с дисконтом к рыночной цене.

Как отмечает WSJ, это довольно редкий случай, чтобы банк был и консультантом компании, и покупал ее активы, однако такое случается в моменты финансового кризиса.

По словам источников газеты, банкиры Goldman посоветовали топ-менеджерам SVB продать часть ценных бумаг или весь портфель, чтобы продемонстрировать, что она действительно нуждается в капитале, прежде чем размещать новые акции. Бывший CEO SVB Грег Бекер заявил то же самое в ходе слушаний в банковском комитете Сената в мае.

Обе стороны опасались, что слухи о проблемах SVB просочатся на рынок, в связи с чем было принято решение, что портфель бумаг выкупит Goldman, отмечают источники.

Представитель Goldman сообщила газете, что его консультанты "проинформировали SVB в письменном виде, что банк не будет выступать консультантом в продаже бумаг", посоветовав ему воспользоваться в этом случае услугами третьей стороны, как финансового советника.

SVB планировал разместить новые акции на сумму $2,25 млрд, чтобы поддержать финансы, однако был вынужден отказаться от этих планов. Спустя несколько дней после появления информации о продаже портфеля бумаг SVB был закрыт американскими регуляторами.

По данным WSJ, вопросы к Goldman возникли и у Минюста США, который изучает обстоятельства краха SVB наряду с SEC.