Руководство связанного с Silicon Valley Bank инвестбанка выкупит бизнес за $55 млн

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Руководство SVB Securities во главе с основателем и главным исполнительным директором Джеффом Лиринком выкупит компанию за $55 млн и переименует ее в Leerink Partners, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы также выплатят субординированный долг примерно на $26 млн и примут на себя другие финансовые обязательства связанного с рухнувшим Silicon Valley Bank инвестиционно-банковского бизнеса.

Сделку поддерживают фонды под управлением Baupost Group миллиардера Сета Клармана, сообщила SVB Financial Group, которой принадлежал Silicon Valley Bank. Суд может одобрить транзакцию до конца месяца.

В рамках сделки SVB Financial получит долевой инструмент, который может вырасти в стоимости при выходе Leerink Partners на биржу. Бизнес в области исследований рынка акций MoffettNathanson в периметр сделки не входит и останется под контролем SVB Financial.

SVB Financial в марте с целью реорганизации подала заявление в суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США после того, как финрегулятор штата Калифорния закрыл пострадавший от оттока средств вкладчиков Silicon Valley Bank.