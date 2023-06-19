Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Руководство связанного с Silicon Valley Bank инвестбанка выкупит бизнес за $55 млн

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Руководство SVB Securities во главе с основателем и главным исполнительным директором Джеффом Лиринком выкупит компанию за $55 млн и переименует ее в Leerink Partners, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы также выплатят субординированный долг примерно на $26 млн и примут на себя другие финансовые обязательства связанного с рухнувшим Silicon Valley Bank инвестиционно-банковского бизнеса.

Сделку поддерживают фонды под управлением Baupost Group миллиардера Сета Клармана, сообщила SVB Financial Group, которой принадлежал Silicon Valley Bank. Суд может одобрить транзакцию до конца месяца.

В рамках сделки SVB Financial получит долевой инструмент, который может вырасти в стоимости при выходе Leerink Partners на биржу. Бизнес в области исследований рынка акций MoffettNathanson в периметр сделки не входит и останется под контролем SVB Financial.

SVB Financial в марте с целью реорганизации подала заявление в суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США после того, как финрегулятор штата Калифорния закрыл пострадавший от оттока средств вкладчиков Silicon Valley Bank.

Silicon Valley Bank SVB Securities SVB Financial
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Coca-Cola HBC покупает владельца водочного бренда Finlandia за $220 млн

Coca-Cola HBC покупает владельца водочного бренда Finlandia за $220 млн

Рубль после нейтрального старта ослабел к доллару и юаню с учетом внешнего негатива

Путин заявил, что из портов Украины в страны Африки вывезено всего 3,1% сельхозпродукции

ПМЭФ-2023

Участниками ПМЭФ-2023 подписано более 900 соглашений на 3,9 трлн руб.

ПМЭФ-2023

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG
ПМЭФ-2023

Сечин назвал некорректным тезис о падении нефтегазовых доходов бюджета

ПМЭФ-2023

Сечин заявил о возможности создать более прозрачные условия для участников газового рынка РФ

ПМЭФ-2023

Сечин отметил, что странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений

ПМЭФ-2023

Сечин заявил, что углеродная нейтральность невозможна при нынешних "зеленых" технологиях

Центробанк планирует внедрить моментальный кэшбек на счет за покупки по СБП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });