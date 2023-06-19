Сбербанк начал идентификацию владельцев своих евробондов, чьи права учитываются в иностранной инфраструктуре

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк начал процедуру идентификации владельцев своих еврооблигаций, права на которые учитываются иностранными депозитариями, сообщила кредитная организация.

Процедура инициирована для осуществления выплат владельцам таких евробондов, говорится в сообщении.

С учетом требований российского законодательства и ограничений, наложенных иностранными государствами, для участия в процедуре держателям евробондов нужно заявить о наличии у них прав на выплаты, направив предварительную анкету физического или юридического лица не позднее 19 июля 2023 года.

Выплаты будут осуществляться на рублевые счета, открытые в Сбербанке, если у держателя евробондов такого счета нет, его нужно будет открыть.

Сбербанк с прошлого года находится под блокирующими санкциями, на момент включения в санкционные списки у банка в обращении находились два выпуска субординированных евробондов – на $2 млрд с погашением в октябре 2022 года и на $1 млрд с погашением в мае 2023 года. Банк сообщал, что осуществлял выплаты по евробондам в рублях держателям, чьи права на еврооблигации учитывались Национальным расчетным депозитарием (НРД) и нижестоящими российскими депозитариями.