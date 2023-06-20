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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Из ЕАЭС запретили вывоз китов, дельфинов и морских свиней

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение ввести запрет на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза ряда видов млекопитающих отряда китообразных, сообщила во вторник пресс-служба ЕЭК.

Соответствующие изменения внесены в решение Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. №30 "О мерах нетарифного регулирования".

"Комиссия оперативно реагирует на имеющиеся вызовы и предпринимает шаги, направленные, в том числе, на охрану окружающей среды и сохранение популяции редких видов животных в странах ЕАЭС. В данном случае речь идет о китах, дельфинах и морских свиньях", - прокомментировал директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он пояснил, что в настоящий момент вывоз китообразных осуществляется на основании разрешения (сертификата), выдаваемого уполномоченным органом государства-члена Союза. "Однако действующий порядок не позволяет в полной мере обеспечить контроль за сохранностью указанных объектов животного мира", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Там подчеркнули, что принятое Коллегией ЕЭК решение "позволит избежать случаев, подобных тому, что произошел несколько лет назад и получил название "китовая тюрьма": прикрываясь выловом китообразных для научно-просветительских целей, животных хотели продать в зарубежные океанариумы".

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела, ситуация получила широкий международный резонанс.

Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня 2019 года. 10 ноября 2019 года специалисты завершили выпуск последней партии животных, остававшихся в "китовой тюрьме".

ЕАЭС ЕЭК
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