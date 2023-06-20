Рынок акций РФ скорректировался вниз по индексу МосБиржи после пятидневного роста

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений недостаточных стимулов в Китае для быстрого восстановления его экономики и спроса на сырье, а также в преддверии выступления главы Федрезерва США Пауэлла. Индекс МосБиржи снизился после пятидневного роста, но смог удержать рубеж 2800 пунктов за счет ослабления рубля; во "втором эшелоне" раллировали акции девелоперов во главе с ГК "Самолет" (+6,3%) и ряда региональных энергетиков.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2803,69 пункта (-0,4%, в течение дня индикатор локально падал до 2778 пунктов), индекс РТС - 1042,91 пункта (-1,1%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 вырос до 84,66 рубля (+0,52 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-2,1%), акции "ММК" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), расписки OZON (-1,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), ВТБ (-1%), "Северстали" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), "Роснефти" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "АЛРОСА" (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "РусГидро" (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+3,2%), АФК "Система" (+0,8%), "МТС" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,15 млрд рублей (из них 8,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,74 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,77 млрд рублей на акции "Полюса").

Мнение экспертов

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, коррекция рынка акций РФ во вторник обошлась умеренным снижением. Индекс МосБиржи не смог в очередной раз обновить годовой максимум, откатившись в район 2800 пунктов, при этом некоторую поддержку индикатор получил со стороны ослабления рубля.

Внешний фон оставался преимущественно негативным. Большинство мировых площадок и сырьевых котировок двигались в "минусе". Точкой притяжения для нефти Brent остается уровень $75 за баррель. Котировки теряют уверенность из-за слабого роста спроса на топливо, который связан с более медленным, чем ожидалось, восстановлением экономики КНР.

В середине недели в фокусе внимания рынков могут быть выступления представителей руководства ФРС, годовое собрание акционеров проведет "Башнефть". "Сильных движений рынка в среду не ожидаем. Вблизи годовых вершин многие предпочитают фиксировать прибыль, просадки же быстро выкупаются, в том числе при поддержке реинвестирования ранее полученных дивидендных выплат. Ближайшим сильным сопротивлением по индексу МосБиржи выступает уровень 2835 пунктов. Наш прогноз на 21 июня - 2720-2820 пунктов", - говорит Бахтин.

Аналитик УК "Первая" Иван Капустянский также полагает, что распродажи на российском рынке были обусловлены снижением нефтяных котировок и ухудшением настроений на глобальных фондовых площадках, где инвесторы предпочли сократить риски в преддверии выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе в среду и четверг. Нефть Brent в течение дня развернулась вниз, опустившись с $77 до $75 за баррель. На котировки сырья оказали давление рост американской валюты и опасения инвесторов в преддверии выступления главы ФРС.

Индекс МосБиржи пока удержался выше 2800 пунктов, среднесрочный восходящий тренд сохраняется. В случае сохранения негативного новостного фона коррекция может усилиться, но в перспективе снижение может быть быстро выкуплено за счет средств от выплаченных ранее дивидендов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ во вторник отличились застройщики и "Полюс", рубль продолжил ослабление.

Акции "Самолета" во вторник подскочили до максимума с сентября 2022 года после сообщений о покупке застройщика "МИЦ", одного из крупнейших в Московском регионе. Повышение котировок ускорилось в течение сессии на фоне заявления компании о том, что сделка не повлияет на планы "Самолета" в отношении дивидендов и реализации программы обратного выкупа акций. "Самолет" не выплачивал дивиденды за 2022 год, но ранее сообщил, что возвращение к дивидендному вопросу возможно в III квартале текущего года, что может стать еще одним драйвером интереса к акциям, полагает аналитик.

Вслед за "Самолетом" выросли и бумаги других застройщиков ("Эталона", ПАО "Группа компаний ПИК", "Группы ЛСР", а также сайта недвижимости Cian). Акции ПАО "Полюс" во вторник поднялись до максимума с июня 2022 года, несмотря на слабость цен на золото (-0,9%). Не исключено, что интерес к "Полюсу" обеспечивается надеждами на покупку российских активов Polymetal, отмечает Кожухова.

Бумаги "НОВАТЭКа" находились под давлением после заявления главы компании Леонида Михельсона об ожидаемом сокращении чистой прибыли в текущем году на 30%, EBITDA - на 25%, а производства СПГ - до менее 20 млн тонн из-за плановой остановки "Ямал СПГ". В то же время "НОВАТЭК" в этом году намерен увеличить добычу газа на 1-2%, до 82 млрд кубометров, жидких углеводородов - также на 1-2%, отметила аналитик.

Зарубежные фондовые площадки во вторник оставались в коррекционной фазе в ожидании выступления главы ФРС Пауэлла. Комментарии Пауэлла могут ускорить фиксацию прибыли по акциям, которая в целом является вполне логичной после достижения индексами многомесячных максимумов. Перспектива ужесточения политики ФРС при этом указывает на возрастающие риски вступления крупнейшей экономики мира в рецессию. Индексы МосБиржи и РТС также находились под нисходящим давлением, но рублевый индикатор сохранил поддержку 2780 пунктов. Закрепление ниже укажет на риски развития снижения в район 2730 пунктов. В среду в РФ можно отметить решение акционеров "Башнефти" по итоговым дивидендам за 2022 год с доходностью порядка 9,5-11%: акции эмитента являются одними из наиболее привлекательных дивидендных историй на рынке в текущем сезоне, полагает Кожухова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отметил рост акций "КАМАЗа" (+5,7%). Ожидается, что компания в текущем году увеличит свои продажи на 15-20%, что позволит ей выйти на устойчивую траекторию роста прибыли, а также начать задумываться о дивидендах. В 2022 году "КАМАЗ" вполне успешно решил вопросы локализации и закупки комплектующих, что позволило показать лишь незначительное снижение производства. При этом отсутствие европейских и японских производителей грузовиков делает "КАМАЗ" доминирующим игроком на рынке большегрузных автомобилей, отмечает аналитик.

Нефть торгуется в районе $75-76 за баррель Brent. Китайские источники оценивают увеличение потребления в текущем году довольно скромно. В исследовательском подразделении China National Petroleum Corporation полагают, что спрос на нефть в КНР увеличится в текущем году на 3,5% по сравнению с 4,5% в прежних оценках. Одним из факторов снижения прогнозов являются более активные продажи электромобилей. В целом это весьма сильный аргумент для того, чтобы ожидать стагнацию спроса на нефть в КНР в ближайшие годы, считает Кочетков.

Зарубежные рынки

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei подрос на 0,06%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,6%) и Штаты (индексы теряют 0,6-0,9% во главе с Dow).

Давление на рынки АТР, вызванное ухудшением прогнозов роста ВВП Китая на текущий год сразу несколькими инвестбанками, сохраняется. Трейдеры опасаются, что стимулирующие меры в КНР недостаточны для того, чтобы подтолкнуть к уверенному росту экономику страны.

Goldman Sachs понизил прогноз повышения ВВП Китая на 2023 год до 5,4% с ранее ожидавшихся 6%. Экономисты Nomura ухудшили прогноз до 5,1% с 5,5%, Standard Chartered - до 5,4% с 5,8%, Bank of America - до 5,7% с 6,3%, JPMorgan - до 5,5% с 5,9%.

Во вторник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,55% годовых. Ставка по пятилетним кредитам уменьшена до 4,2% с 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Ставки были снижены впервые с августа 2022 года.

В США вышли сильные данные по рынку недвижимости, вернувшие опасения по поводу дальнейшего роста ставки Федрезерва.

По данным Минторга США, число новостроек в мае увеличилось на 21,7% относительно предыдущего месяца и составило максимальные с апреля 2022 года 1,631 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в мае, повысилось на 5,2% - до 1,491 млн в пересчете на годовые темпы, при прогнозах роста до 1,42 млн.

Нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены снижаются на сигналах о недостаточности стимулирующих мер в Китае. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,27 за баррель (-1,1% и -0,7% в понедельник), июльская цена WTI - $70,35 за баррель (-1,9% к уровню пятницы).