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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,5%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду умеренно подрос по большинству blue chips на разнополярных сигналах с внешних площадок в преддверии выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в Конгрессе (17:00 по Москве). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,5% на фоне укрепления рубля, лидируют в росте акции АФК "Система".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2805,98 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1047,77 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 84,4 рубля (-0,38 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+1%), "Северстали" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги UC Rusal (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), "Газпром нефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,2% "префы"), "НЛМК" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), акции "Газпрома" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

Комментарий аналитика

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи может попробовать обновить годовой максимум (выше 2816 пунктов - ИФ), однако рост будет носить краткосрочный характер, в ближайшее время можно ожидать нисходящей коррекции рынка. Данный сценарий реализуется лишь в случае отсутствия негативных новостей. Неплохая техническая картина сложилась в акциях ПАО "Полюс", АФК "Система", "КАМАЗа", "префах" "Сургутнефтегаза", которые в среду могут оказаться лучше рынка. Кроме этого возможны заметные движения в бумагах Сбербанка, считает аналитик.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,2-0,7% во главе с Dow в ожидании выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которые пройдут в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг.

На рынках Азии в среду также наблюдается негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,2%).

Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 8,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 8,4%, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются подрасти после 2-дневного снижения. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $76,02 за баррель (+0,2% и -0,3% накануне), августовская цена WTI - $71,33 за баррель (+0,2%).

Рынок ожидает сигналов от Пауэлла и данных об изменении запасов топлива в США. По прогнозам, резервы нефти снизились на прошлой неделе, и, если ожидания оправдаются, это может оказать поддержку ценам, отмечают эксперты.

Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные о запасах в среду, в четверг выйдут официальные данные Минэнерго США.

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