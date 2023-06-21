Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Рубль днем заметно подрастает к доллару и евро после падения в начале недели

Рубль днем заметно подрастает к доллару и евро после падения в начале недели
Фото: Светлана Денисова/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно дешевеют на Московской бирже в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения в первые дни недели и благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам июня.

Курс доллара США составил 84,23 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 56 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 91,93 руб./EUR1, подешевев на 38 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,9 копейки - до 87,69 руб. Курс китайского юаня опустился на 5,5 копейки - до 11,71 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подрастает в основных валютных парах, корректируясь вверх после падения в начале недели. Поддержку ему оказывают спрос на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами июня, а также традиционные аукционы Минфина РФ по первичному размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

В среду ведомство проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске (273 и 262 млрд рублей соответственно), а также ОФЗ-ПД серии 26243. Данный выпуск будет предложен инвесторам впервые, его объем составляет 750 млрд рублей по номиналу.

Кроме того, участники торгов ждут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Пауэлл выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей в среду и в банковском комитете Сената в четверг. В среду выступление Пауэлла начнется в 17:00 по московскому времени.

Комментарии аналитиков

"Российская валюта сегодня укрепляется по отношению к доллару США, однако остается вблизи многомесячных максимумов (пары доллар-рубль - ИФ). Рубль торгуется выше 84 руб./$1. Локально рубль стабилизировался на фоне подготовки экспортерами к налоговому периоду. Однако среднесрочный потенциал ослабления еще не исчерпан. Очередное умеренное ослабление рубля может продолжиться в середине следующей недели уже после завершения очередного налогового периода. Тем более, если американский регулятор даст намек на дальнейшее ужесточение монетарной политики, что вызовет укрепление американской валюты", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"В ходе вчерашних торгов давление на позиции национальной валюты слегка увеличилось, при этом изменений в торговой активности не наблюдалось. Мы полагаем, что на рост пары "доллар-рубль" повлияли в большей степени спекулянты, отчасти отыгрывающие новости о допуске иностранцев к биржевым торгам валютой. Стоит заметить, что до сих пор сохраняются трудности с репатриацией средств экспортерами, при этом, по данным ФТС, импорт в РФ вернулся к докризисным значениям, что соответственно ослабляет позиции рубля. В среду пара "доллар-рубль" частично корректируется без явных фундаментальных и новостных поводов. Мы продолжаем ориентироваться на локальную консолидацию доллара в диапазоне 83-85 руб.", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются днем в среду на фоне укрепления доллара США. Кроме того, участники торгов ждут выступлений главы ФРС в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по Москве составляет $75,78 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие прошлой сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на 0,11% и составляет $71,15 за баррель.

Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные об изменении резервов нефти, бензина и дистиллятов в США позднее в среду. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. В четверг министерство энергетики США обнародует официальные показатели.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает снижение американских коммерческих запасов нефти на 433 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 7,67% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне вторника - 7,5% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно предыдущего дня - 7,89%, 8,34% и 8,53% годовых соответственно.

Brent WTI МосБиржа США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Райффайзенбанк с 3 июля ограничит переводы в евро в банки РФ и ряда других стран

Райффайзенбанк с 3 июля ограничит переводы в евро в банки РФ и ряда других стран

Прорабатывается вариант решения по замороженным активам инвесторов через выкуп на деньги со счетов типа "С"

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рынок акций РФ скорректировался вниз по индексу МосБиржи после пятидневного роста

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });