Рубль днем заметно подрастает к доллару и евро после падения в начале недели

Фото: Светлана Денисова/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно дешевеют на Московской бирже в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения в первые дни недели и благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам июня.

Курс доллара США составил 84,23 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 56 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 91,93 руб./EUR1, подешевев на 38 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,9 копейки - до 87,69 руб. Курс китайского юаня опустился на 5,5 копейки - до 11,71 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подрастает в основных валютных парах, корректируясь вверх после падения в начале недели. Поддержку ему оказывают спрос на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами июня, а также традиционные аукционы Минфина РФ по первичному размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

В среду ведомство проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске (273 и 262 млрд рублей соответственно), а также ОФЗ-ПД серии 26243. Данный выпуск будет предложен инвесторам впервые, его объем составляет 750 млрд рублей по номиналу.

Кроме того, участники торгов ждут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Пауэлл выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей в среду и в банковском комитете Сената в четверг. В среду выступление Пауэлла начнется в 17:00 по московскому времени.

Комментарии аналитиков

"Российская валюта сегодня укрепляется по отношению к доллару США, однако остается вблизи многомесячных максимумов (пары доллар-рубль - ИФ). Рубль торгуется выше 84 руб./$1. Локально рубль стабилизировался на фоне подготовки экспортерами к налоговому периоду. Однако среднесрочный потенциал ослабления еще не исчерпан. Очередное умеренное ослабление рубля может продолжиться в середине следующей недели уже после завершения очередного налогового периода. Тем более, если американский регулятор даст намек на дальнейшее ужесточение монетарной политики, что вызовет укрепление американской валюты", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"В ходе вчерашних торгов давление на позиции национальной валюты слегка увеличилось, при этом изменений в торговой активности не наблюдалось. Мы полагаем, что на рост пары "доллар-рубль" повлияли в большей степени спекулянты, отчасти отыгрывающие новости о допуске иностранцев к биржевым торгам валютой. Стоит заметить, что до сих пор сохраняются трудности с репатриацией средств экспортерами, при этом, по данным ФТС, импорт в РФ вернулся к докризисным значениям, что соответственно ослабляет позиции рубля. В среду пара "доллар-рубль" частично корректируется без явных фундаментальных и новостных поводов. Мы продолжаем ориентироваться на локальную консолидацию доллара в диапазоне 83-85 руб.", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются днем в среду на фоне укрепления доллара США. Кроме того, участники торгов ждут выступлений главы ФРС в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по Москве составляет $75,78 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие прошлой сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на 0,11% и составляет $71,15 за баррель.

Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные об изменении резервов нефти, бензина и дистиллятов в США позднее в среду. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. В четверг министерство энергетики США обнародует официальные показатели.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает снижение американских коммерческих запасов нефти на 433 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 7,67% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне вторника - 7,5% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно предыдущего дня - 7,89%, 8,34% и 8,53% годовых соответственно.