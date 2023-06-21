Рост цен производителей продовольствия в мае ускорился до 0,7%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Цены производителей пищевых продуктов в РФ мае по сравнению с апрелем выросли на 0,7%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста ускорились – в апреле по сравнению с мартом рост цен составлял 0,1%.

Цены производителей падали с июня 2022 года. В январе этого года - на 0,1%, в декабре 2022 года - на 0,4%, в ноябре - на 0,9%, в октябре - на 1,4%, в сентябре - на 0,9%, в августе - на 0,4%, в июле - на 1,6%, в июне - на 1,1%. Однако в феврале 2023 года начался их рост - на 0,5%. В марте цены поднялись на 0,4%.

С начала года цены выросли на 1,8%.

Цены производителей напитков в мае по сравнению с апрелем повысились на 0,1%, с начала года - на 4,1%.