Рынок акций РФ в среду обновил годовой пик индекса МосБиржи

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил подъем вслед за нефтью (Brent вновь поднялась к $77 за баррель) после локальной консолидации из-за выборочной фиксации прибыли игроками на негативных сигналах с внешних площадок в связи с ястребиной позицией Федрезерва США; при этом санкционные новости из ЕС инвесторы проигнорировали. Индекс МосБиржи поднялся в район 2820 пунктов во главе с бумагами "Северстали" (+3,5%) на дивидендных ожиданиях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2819,3 пункта (+0,6%) - максимум с начала апреля 2022 года, индекс РТС - 1057,74 пункта (+1,4%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Доллар к 18:50 снизился до 83,9 рубля (-0,88 рубля).

Постпреды государств-членов ЕС в среду согласовали очередной пакет санкций в отношении России, сообщило шведское председательство в Совете ЕС. Пакет включает меры, направленные на борьбу с обходом санкций, а также предусматривает включение в санкционные списки новых физлиц, отмечается в сообщении.

Постпред Польши Анджей Садось сообщил, что Европейская комиссия при разработке 11-го пакета антироссийских санкций учла ряд предложений Варшавы. "Среди прочего в списке фигурирует предложенный Польшей пункт о санкциях в отношении северного участка нефтепровода "Дружба", а также о закрытии для въезда на территорию ЕС российских фур", - приводит слова Садося польское радио.

Он также отметил, что в новом санкционном пакете учтена возможность применения ограничительных мер к тем субъектам, которые систематически поддерживают обход санкций.

Подорожали в среду акции "Северстали" (+3,5%), "ММК" (+2,9%), ПАО "Полюс" (+2,9%), "НЛМК" (+2,7%), АФК "Система" (+2,5%), "Магнита" (+1,8%), Polymetal (+1,8%), "Яндекса" (+1,3%), расписки OZON (+1,3%), бумаги Сбербанка (+0,9% и +0,2% "префы"), "Газпром нефти" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +2,3% "префы"), "Московской биржи" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%).

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, индекс Мосбиржи обновил максимум с начала апреля 2022 года, при этом лучше рынка по-прежнему выглядели представители металлургического сектора, проигнорировавшие укрепление рубля и отсутствие оптимизма на мировых биржевых площадках.

Не смутила инвесторов и санкционная повестка - страны ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций, включающий в себя среди прочего меры по борьбе с обходом уже введенных ранее ограничений. Цены на нефть тем временем поднялись выше $77 за баррель Brent.

"Активизация спроса на отечественные акции без выраженных рыночных драйверов может быть связана с реинвестированием в рынок крупных дивидендных выплат от ряда компаний. Индекс Мосбиржи краткосрочно способен сохранить растущий импульс, однако по достижении сильного технического сопротивления в районе 2830-2840 пунктов может наступить волна фиксации прибыли. Наш прогноз на 22 июня - 2725-2835 пунктов", - полагает Бахтин.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук, российский рынок акций вырос во главе со сталелитейными компаниями на ожиданиях хороших отчетностей и идее возврата к выплатам дивидендов. Бумаги "Норникеля" и "Русала" просели вслед за мировыми ценами на цветные металлы. В секторе финансов продолжили подъем акции Сбербанка и ВТБ на сохранении идеи рекордных прибылей этих банков по итогам 2023 года.

В нефтегазовом секторе выросли бумаги "Газпрома" и "НОВАТЭКа" после коррекции предыдущих дней. При этом давление на бумаги нефтяных компаний оказали ожидания введения ограничений ЕС в отношении нефтепровода "Дружба". В транспортном секторе выросли акции "КАМАЗа" (+3,9%, до 211,7 рубля), обновившие максимум на ожиданиях выхода компании в сегмент легковых автомобилей и расширения бизнеса, отмечает аналитик.

Во второй половине недели индекс МосБиржи может консолидироваться около отметки 2800 пунктов. При этом сохраняется риск перехода рынка к коррекции в ближайшие недели из-за возможного ухудшения ситуации на глобальных фондовых площадках и товарных рынках, полагает Лящук.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, после неуверенного утреннего старта российский рынок вновь перешел к росту во главе с бумагами сталеваров, хотя это в большей степени было следствием спекулятивных покупок.

"Магнит" сообщил об открытии 1000 магазинов "Моя цена", то есть бюджетных точек продаж. Вероятно, динамика открытия подобных магазинов опережает конкурентов. Сектор металлургов и добычи остается взволнован заявлением главы "Северстали" относительно того, что дивидендная пауза "не продлится вечно". В секторе строительных компаний продолжили рост акции ГК "Самолет" (+0,1%), реагируя на покупку компанией активов "МИЦ". Однако другие бумаги сектора уже начали корректироваться, отмечает аналитик.

Европейские индексы торговались в "минусе". Одной из идей дня было снижение инфляции в Великобритании. Однако реальная статистика показала, что инфляция осталась на уровне 8,7% вместо ожидаемого снижения до 8,4%. Подобная динамика роста цен предполагает, что Банку Англии пока невозможно остановится на достигнутых ставках. Вероятно, что и в еврозоне война с инфляцией еще не завершилась.

На нефтяном рынке существенных событий не было, однако котировки Brent поднялись к $77 за баррель. Рост продаж электромобилей в Китае и Евросоюзе говорит о том, что рынок автомобилей вряд ли будет сектором роста спроса на топливо в ближайшие годы. Поэтому главным фактором возможного повышения цен на нефть остаются действия производителей нефти. В июле Саудовская Аравия начнет добровольно сокращать добычу нефти еще на 1 млн б/с, напомнил Кочетков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что перспектива возвращения к дивидендам воодушевляет инвесторов "Северстали".

Поддержку акциям En+ Group (+3,9%) в среду оказали корпоративные новости - компания сообщила о возобновлении активной фазы строительно-монтажных работ по проекту Сегозерской ГЭС в Карелии и планах в ближайшие 2-3 месяца выйти на нужный темп строительства. Также En+ предполагает построить угольную станцию на базе Мугунского угольного разреза, отмечает аналитик.

Акции производителей стали в среду вернулись к повышению после коррекции днем ранее. Инвесторы в начале недели были воодушевлены заявлениями главы "Северстали" об ожидаемых сильных операционных результатах за II квартал, а также сообщением, что отсутствие дивидендов - это временное явление. В Мировой ассоциации стали в среду при этом сообщили о падении глобального производства металла в мае на 5,1% г/г, до 161,6 млн тонн.

С технической точки зрения акции "Северстали" (1174 рубля) на этой неделе обновили максимумы с апреля 2022 года и в среду подошли к сопротивлению 1185 руб. при улучшении сигналов недельного графика. Наращивать "длинные" позиции имеет смысл при закреплении бумаг выше 1185 руб. с перспективой движения в район 1250 руб. и 1315 руб. Основным риском в акциях на текущих уровнях является их перекупленность как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде, которая может на время вернуть бумаги в район поддержки 1110 руб.

Индекс МосБиржи подтверждает курс на движение к ближайшему сопротивлению 2845 пунктов. В среду особым спросом в РФ пользовались акции цветных металлургов, которые, как наиболее пострадавшие от антироссийских санкций, еще не вернулись к выплате дивидендов, заключила Кожухова.

Фондовые индексы США и Азии

На рынках Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-0,6%) и США (индексы S&P500 и Nasdaq просели на 0,4-1,1%, Dow топчется на месте).

Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 8,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 8,4%, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, придется продолжить повышение базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США остается существенно выше целевого показателя, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленного для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены подросли после 2-дневного снижения. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,93 за баррель (+1,4% и -0,3% накануне), августовская цена WTI - $72,4 за баррель (+1,7%).

Рынок ожидает данных об изменении запасов топлива в США. По прогнозам, резервы нефти снизились на прошлой неделе, и, если ожидания оправдаются, это может оказать поддержку ценам, отмечают эксперты.

Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные о запасах в среду, в четверг выйдут официальные данные Минэнерго США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+39,7%), ПАО "Фармсинтез" (+12,1%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+9,7%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+7,9%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+6,8%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+6,4%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+6,4%), "Русснефти" (+6%).

Просели акции "Камчатскэнерго" (-9,3% и -8,3% "префы"), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (-3%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,9%), "Соллерса" (-2,7%), расписки "Эталона" (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,23 млрд рублей (из них 5,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,63 млрд рублей на бумаги ПАО "Полюс" и 3,06 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").