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"Автотор" начал строительство металлургического комплекса

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" приступил к строительству литейно-механического завода, сообщила пресс-служба компании.

"Первая свая будущего фундамента была установлена в присутствии руководства "Автотора" и дирекции завода. Общая площадь цехов литейно-механического завода - свыше 30 тыс. кв. метров. Объект будет состоять из цехов алюминиевого и чугунно-стального производства, цеха механической обработки, административно-бытового корпуса, а также нескольких вспомогательных цехов", - говорится в пресс-релизе.

Мощность металлургического производства составит 5 тыс. тонн цветного литья и 10 тыс. тонн стального и чугунного литья в год (алюминиевое, чугунное, медное, стальное, титановое, а также выпуск изделий из магниевых сплавов). Производство будет осуществляться различными методами, среди которых литье под высоким и низким давлением, литье в песчано-полимерных и металлических формах, прессование (экструзия).

Как отметил технический директор завода Александр Богородицкий, на предприятии установят 4 машины литья под высоким давлением и 2 машины литья под низким давлением для выпуска деталей корпусов силовых установок и агрегатов автомобилей. На заводе также будет использоваться линия экструзии, уникальная по своим техническим параметрам, позволяющая выпускать крупные изделия с усилием запирания 3,6 тыс. тонн.

Предприятие ориентировано на выпуск максимально широкого ассортимента продукции – это комплектующие для электромобилей и автомобилей, нефтегазовая арматура и оснастка, товары народного потребления.

После ввода предприятия в эксплуатацию здесь будет создано свыше 400 новых рабочих мест. Литейно-механическое производство такого уровня и мощности создается в Калининградской области впервые и является новым направлением в развитии промышленного потенциала региона.

Проект "Автотора" реализуется в рамках действующего специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России и правительством Калининградской области по созданию нескольких заводов для производства электромобилей. Объем инвестиций в реализацию заявленных планов с учетом действующих инвестиционных обязательств составит не менее 32 млрд рублей.

Калининградский "Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних прекращен в начале октября 2022 года. В настоящее время "Автотор" собирает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.

Автотор Калининград
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